Щастлива съм за това, че целият свят в момента е обърнал глава към България и имаме възможност да покажем колко талантливи са българите, това каза DARA пред БНТ след грандиозния ѝ успех на "Евровизия" 2026 във Виена.

"Това е шанс да се вдигне цялото културно ниво на нашата държава. Време, в което артистите трябва да са заедно - да творят, да пишат, да създават изкуство заедно, да има сплотеност", допълни тя.

"Това беше моята мисия още от самото начало и много се радвам, че успях да поставя България в центъра на събитията. Чувствам се изключително благодарна и много щастлива", каза DARA и призна, че никога не е имала съмнения, че нещата се случват с лекота и винаги е знаела, че всичко при нея е идвало с причина.

"Уроците са много ценни по пътя и е хубаво всеки да успява да си вземе бележка за всяко нещо. Моят път със сигурност беше доста по-различен. Дори мои приятели казаха: Като за филм е. Цялата история ми излизаше като един сън. Отиването ми да живея в Гърция за месец и половина беше също фантастично. Аз никога не съм живяла сама, камо ли в друга държава сама. Но беше преломен момент, който помогна много за моето изграждане на ментално и физическо ниво, защото там бяха всичките ми репетиции", посочи златното ни българско момиче.

DARA разказа и за ежедневния си режим като основа на успеха: "Всеки ден ставах в 6:00 ч. сутринта. Имах рутина от тичане, спринтове, писане в журнал, медитация, след това пеене и танци. По девет часа на ден, в продължение на месеци. Няма магия – има само работа и постоянство."

Певицата засегна и философията си за живота и успеха: "Аз вярвам, че ние създаваме реалността, в която живеем, чрез нашите мисли. Много е важно как говорим със себе си, как насочваме енергията си. Аз работя върху това всеки ден – сутрин и вечер."

Тя допълни, че именно тази нагласа ѝ е помогнала да се справи с натиска: "Не съм се фокусирала нито върху омразата, нито върху похвалите. Опитвах се да остана изцяло концентрирана върху работата си, защото независимо от всичко – трябва да излезеш и да направиш шоу."

DARA описа финалните секунди на конкурса като напълно извън реалното усещане: "Аз бях много спокойна през цялото време. Гледах точките, сменящите се флагове, но бях сякаш на друго място. Не мислех за победа или загуба – просто бях благодарна, че съм там." И допълни: "До момента, в който казаха, че България печели, аз не осъзнавах, че печеля. Това беше момент на пълна благодарност и приемане, а не на очакване."

Певицата описа завръщането си като почти нереално преживяване: "Беше като на филм. Кукерите бяха там – това беше най-голямото щастие за мен. Всичко беше като сън, като портал, който се отвори."

Тя добави, че вече гледа напред към следващите си проекти: "Това е кулминацията на първите ми 10 години на сцена. Но аз се връщам в студиото – чака ме английски албум и много нова музика. Това е само началото."

DARA сподели и своята най-голяма идея: "Моя голяма мечта е в България да създадем дом на артистите – пространство, в което музиканти, актьори и творци да могат да работят заедно и да създават изкуство."

Когато DARA е патрон на една такава инициатива, тя има много добро начало и старт - това е вдъхновение за цялата нация, заяви от своя страна и министърът на културта Евтим Милошев.

"Целият свят говори за DARA. Нейният потенциал за глобална кариера вече е ясен и сега трябва да се работи за следващото ниво", каза музикалният продуцент Саня Армутлиева по NOVA.

"В момента има огромен шум около нея и аз трябва да определя кои са смислените неща и кои са тези, на които по-добре да не обръщаме внимание, както и къде се крие най-големия ентусиазъм. Сега имам нужда от играчи, които са силни извън територията на България. Трябва много бързо да пренастроя начина на мисленето ми за нейната кариера", каза още тя.

Продуцентът на певицата сподели и емоции от полуфинала и финала на "Евровизия". "На полуфинала бях сигурна, че отиваме на финал, но въпреки всичко се притеснявах. На финала не бях сигурна в победата. Екипът на Норвегия дойдоха при мен и ми казаха: „Вие ще победите”. Тогава застанах на пръсти, за да видя как ще преминем през този етап", разказа Саня.

"DARA е много добър човек. Тя не заслужаваше цялата омраза и подценяване, които я сполетяха в началото. Дори аз, която съм свикнала на удари през годините, реагирах. Няма силен, когато идва негативна енергия към теб. А нейната енергия ѝ е невъобразимо голяма", допълни още продуцентът.