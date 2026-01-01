Възрастен мъж загина, а две малки деца са с в критично състояние след пожари през почивните дни в Пловдивско, съобщиха от полицията.

Сигналът за пламъци в къща в село Брестовица е подаден на 17 май, а след приключване на гасителните действия в една от стаите е било открито безжизненото тяло на 70-годишния обитател.

Възрастен мъж загина при пожар в дома си в Пловдивско

На 16 май е подаден сигнал за огън в жилищно помещение в село Любен. Тежко са пострадали деца - на 4 и 5 години. Те са настанени в пловдивска болница, като лекарите се борят за живота им.

По случаите се водят разследвания.