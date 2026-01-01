"Всички искат независимо правосъдие, докато не стигнеш до антуража им". Това заяви румънката Лаура Кодруца Кьовеши в интервю за местния информационен сайт "ДжиФорМедия" (G4Media) в края на седемгодишния си мандат начело на Европейската прокуратура.

Кьовеши посочи, че в цяла Европа, а не само на Изток, има високо ниво на корупция, и призна, че разкриването на този факт ѝ е донесло упреци на равнище Европейска комисия.

„Към финала (…) бих могла да кажа, че има ясно политическо решение да не се увеличава капацитетът за разследване на Европейския парламент“, посочва в интервюто главният прокурор на Европейската прокуратура. Тя каза още, че „от най-високо равнище в Европейската комисия“ ѝ е било предадено, че публикуването на годишни статистики, които ясно показват броя на разследванията във всяка държава и размера на щетите по делата, би увеличило евроскептицизма.

„Всички искат независимо и заслужаващо доверие правосъдие, докато не достигнеш до някого от антуража им. Тогава вече няма нужда от независимо правосъдие“, заяви Кьовеши, цитирана от телевизия "Диджи 24".

„Беше ми казано: г-жа Кьовеши, не публикувайте статистически данни, защото идват избори и гражданите ще помислят, че сме корумпирани. Бях шокирана, защото не очаквах подобно нещо. Нито една държава не е чиста от тази гледна точка“, посочи европейският главен прокурор в интервюто за румънския сайт.

Въпросните статистики, по думите ѝ, показват, че европейските средства „не са защитени и че има проблем не само при източноевропейците или на запад, не само на север или на юг, а навсякъде“.

Кьовеши е първият европейски главен прокурор, назначен през октомври 2019 г. Нейният седемгодишен мандат изтича на 31 октомври. През март бе съобщено, че за следващ европейски главен прокурор е избран Андрес Ритер.

Главният прокурор на ЕС се назначава по общо съгласие между Европейския парламент и Съвета на ЕС.