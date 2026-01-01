Все повече пътешественици, които се надяват да зърнат магеланови пингвини и гърбати китове, всяка година пътуват до Ушуая, основния център за круизи до Антарктика в най-южната точка на Аржентина.

Бруленият от ветровете град, самоопределил се като "края на света", сега се страхува за бъдещето си. През последната седмица отдалеченият аванпост се оказа в центъра на спекулации относно източника на смъртоносна епидемия от хантавирус по време на круиз в Атлантическия океан, след като аржентинското министерство на здравеопазването заяви, че проучва дали първите жертви на епидемията, двойка от Нидерландия, починала през април, са се заразили с вируса, пренасян от плъхове, именно там.

Разследването е обгърнато от въпроси. Властите в столицата на лявоориентираната провинция Огнена земя - Ушуая, които често влизат в конфронтация с президента либертарианец Хавиер Милей, твърдят, че са жертва на клеветническа кампания. Аржентинското министерство на здравеопазването заяви, че не може да изключи нито една от дестинациите, посетени от нидерландските любители на птиците по време на продължилото месец пътуване с кола през Аржентина и Чили, преди да се качат на кораба в Ушуая.

Въпреки липсата на доказателства, че епидемията е започнала в Ушуая, местните жители, чието препитание зависи от чуждестранните туристи, казват, че вече усещат последиците.

"Опитваме се да популяризираме това място като най-отдалеченото от всички световни проблеми – война, расизъм, здравни проблеми", каза Хулио Ловес, бивш секретар по туризма на Ушуая. "Има безпокойство, защото основната ни атракция са чистите и девствени пейзажи, въображаемата представа за края на света", допълва той.

Заради настъпването на зимата Ушуая е пуста. Изключение правят няколко бразилски туристи в пухени якета с големи качулки, които се клатушкат по хлъзгавите от снега улици като пингвините, които са дошли да видят.

"Малко се притеснихме, че това е нещо подобно на онова, което преживяхме с КОВИД“, каза Винисиус Пецини, 38-годишен инвестиционен банкер от Сао Пауло, който е на меден месец. "Но както изглежда, всичко функционира нормално“, отбеляза той.

Докато субполярният патагонски вятър духа от канала Бийгъл, туроператорите вече гледат към началото на сезона. Зимата е времето, когато заможните пътници планират летни круизи до Антарктида. Няколко туристически агенти казаха, че страховете от андския вариант на хантавируса вече са накарали някои американци и европейци да отменят резервациите си за круизи за следващия сезон, но отказаха да кажат колко са те.

"Видяхме редица пътници да отменят пътувания, но основната ми загриженост не са отмените резервации, а хората, които са обмисляли да отидат в Ушуая, но имат две или три дестинации, между които да избират, и сега може да отидат в Югоизточна Азия или Африка“, каза Анхел Брисигели, собственик на туристическата агенция "Румбо Сур" в Ушуая. "Тази щета ще стане видима след време", добави той.

Това ни напомня колко крехка остава туристическата икономика, особено за круизите, които заемат огромно място в общественото въображение, когато става въпрос за инфекциозни заболявания.

Някои официални лица в Огнена земя се придържат към философията, че всяка реклама е добра реклама.

"Да, претърпяхме загуба на престиж. Но това е и шанс да покажем, че Ушуая е едно от най-безопасните места в света", каза Хуан Павлов, секретар по външните работи в Института по туризъм на Огнена земя.

Много жители на Огнена земя, привлечени от данъчни облекчения в този суров регион през 70-те години, си спомнят времето, когато пътуването до Антарктика означаваше военноморски патрули и изследователски експедиции. Днес Белият континент редовно оглавява списъците с мечти на туристи от цял свят.

Преди десетилетие малко над 38 400 пътници са тръгнали на круизи до Антарктика от Ушуая, град с 80 000 жители. През сезона 2025–2026 г. техният брой надхвърли 135 000, сочат данни на аржентинските пристанищни власти, като мнозина се надяваха да видят най-голямата ледникова покривка в света, преди тя да се стопи.

Към 90% от круизите до Антарктика тръгват от Ушуая, а по данни на властите над 25% от приходите на града идват от туризма. Всеки спад на посетителите, колкото и малък да е, може да има верижен ефект върху цялата икономика, казва Патрисио Корнехо, директор на местната туристическа агенция "Приключение в Огнена земя" (Tierra del Fuego Aventura).

"Всичко би било в друга реалност без динамиката, която туризмът създава тук, особено когато другите индустрии не успяват да генерират движение напред“, отбелязва той.

Под управлението на Милей Огнена земя преживя поредица от икономически удари. Премахването на търговските бариери от правителството нанесе поражения на ключовото за острова производство на електроника, докато укрепването на местната валута повиши покупателната способност на аржентинците в чужбина, което обезкуражи туризма, поддържащ Ушуая извън пика на сезона.

Фактът, че Аржентина очевидно не бърза да установи източника на епидемията, обърка експертите в чужбина.

Властите все още се опитват да попълнят празнините в маршрута на покойната нидерландска двойка. Учените от държавен изследователски институт все още не са пристигнали в Ушуая - повече от две седмици, след като аржентинското министерство на здравеопазването обяви, че ще ги изпрати да направят тестове на гризачи в провинцията, в която никога не е регистриран случай на хантавирус.

"Разследването ще бъде ключово за нас, за да видим какво можем да научим от епидемията", каза Марк Лофман, лекар по семейна медицина и експерт по обществено здраве в Чикаго. "Бихме искали да видим хипотези, основани на науката, а не на загриженост за туризма."

Панамериканската здравна организация (на която Аржентина е член, въпреки че миналата година се оттегли от Световната здравна организация) защити реакцията на Аржентина и заяви, че работи с правителството ѝ "за засилване на откриването и проследяването на потенциални случаи“.

"Макар текущото разследване да остава важно, неговата по-широка значимост за общественото здраве в Америка е ограничена, като се има предвид, че болестта е ендемична в региона", заяви организацията в отговор на въпроси дали забавеното разследване предизвиква загриженост.

Тук, в Ушуая, властите твърдят, че най-логичният източник на заразата е районът на Патагония, обхващащ южната част на Чили и три аржентински провинции, където циркулира същият андскийски хантавирус, идентифициран при избухването на епидемията на круизния кораб.

Здравните власти обаче казват, че нямат данни нидерландската двойка да е посещавала тези ендемични райони по време на инкубационния период на вируса, за който се предполага, че е продължил между 9 и 45 дни преди появата на симптомите на 6 април.

През последните дни те подчертаха, че всичко е наред при популярните туристически дестинации на Аржентина.

"Туроператори ни информират, че много резервации за пътувания са били отменени, затова трябва да направим това уточнение", обяви Хосе Контрерас, кмет на селото Епуйен, където през 2018 г. епидемия от хантавирус отне живота на 11 души. "В Епуйен няма хантавирус този сезон. Хората трябва да се чувстват спокойни и да продължават да го посещават“, подчерта кметът.