Финансовите министри от индустриализираните държави от Г-7 се събират в Париж за двудневни преговори, целящи да се изгради единен фронт, докато войната в Близкия изток разтърсва икономическите перспективи по целия свят.

Франция, която понастоящем заема ротационното председателство на Г-7, е изправена пред трудната задача да поддържа диалога отворен, докато търговските конфликти, предизвикани от тарифната офанзива на президента на САЩ Доналд Тръмп, засилват геополитическото напрежение.

Намаляването на зависимостта от огромните запаси на Китай от редкоземни метали – от решаващо значение за бума на изкуствения интелект, който подкрепя икономическия растеж през последните години – също е сред приоритетите в дневния ред, предаде АФП.

„Начинът, по който се развиваше световната икономика през последните 10 години, очевидно вече не е устойчив“, заяви френският министър на финансите Ролан Лескюр миналата седмица.

Той отбеляза по-специално нарастващия бюджетен дефицит на САЩ, липсата на технологични иновации в Европа, както и усилията на Китай да се справи със спада в потребителските разходи и излишния промишлен капацитет, които са принудили китайските компании да пробиват на чуждестранните пазари.

„Мултилатерализмът може да проработи“, настоя Лескюр, но „тези дискусии не са лесни – няма да ви кажа, че сме съгласни по всичко, включително, разбира се, с нашите американски приятели“.

Бойният, транзакционен подход на Тръмп към съюзниците и съперниците разтревожи лидерите на Г-7, които се борят със заплахата както от стагнация на растежа, така и от нарастващата инфлация, произтичаща от войната в Близкия изток.

Заключителната пресконференция на министрите на финансите е насрочена за 19 май по обяд.

Германският министър на финансите Ларс Клингбайл заяви, че Г-7 е „подходящата рамка“ за преговори със САЩ за прекратяване на войната с Иран.

„Тази война нанася огромни щети на икономическото развитие. Ето защо трябва да се направи всичко възможно, за да се сложи траен край на войната, да се стабилизира отново региона и да се осигурят свободни морски пътища през Ормузкия проток“, каза той.