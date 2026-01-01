Цените на енергията по целия свят скочиха, след като Иран затвори почти изцяло за корабоплаване Ормузкия проток в отговор на американско-израелските удари срещу страната, започнали преди повече от месец. Това принуди много страни от Г-7 и Европейския съюз да въведат мерки за смекчаване на въздействието от поскъпването на енергията.

Министрите на финансите и енергетиката на страните от Г-7 (САЩ, Канада, Япония, Великобритания, Франция, Германия и Италия) днес ще проведат онлайн среща, на която да координират отговора си на смущенията на пазарите на петрол и газ, предизвикани от войната в Иран. На този фон цените на петрола продължиха да растат и днес достигнаха около 115 долара за барел. Очаква се и министрите на енергетиката на страните от ЕС да се срещнат утре и да обсъдят темата.

Правителствата на редица страни са изправени пред трудни решения, тъй като по-високите разходи за енергия тласкат нагоре инфлацията и забавят икономическия растеж, но използването на публични средства за ограничаването на поскъпването на суровините натоварва бюджетите и нарушава пазарната конюнктура, която обикновено би довела до намаляване на търсенето.

Ройтерс обобщава някои от обявените мерки, в които участват страните от Г-7.

Глобални мерки

Международната агенция за енергията (МАЕ) обяви по-рано през март освобождаването на рекордните 400 милиона барела петрол от стратегическите си резерви.

Агенцията съобщи, че решението е взето с единодушие от всичките ѝ 32 държави членки. Това е шестото координирано освобождаване на запаси от създаването на МАЕ през 1974 година.

Съединените щати ще поемат водеща роля в освобождаването, като ще пускан на пазара 172 милиона барела петрол. Канада ще освободи 23,6 милиона барела.

Германия

Правителството в Берлин реши да не субсидира цените на горивата, а да ограничи колебанията им, като позволи на бензиностанциите да повишават цените само веднъж дневно – в 12:00 часа на обяд.

Търговците на горива на дребно могат да понижават цените по всяко време. Нарушенията подлежат на глоби до 100 000 евро (108 000 долара).

Франция

Френското правителство се спря на подкрепа, насочена конкретно към най-засегнатите сектори. Това е в рязък контраст с предприетите по време на енергийната криза през 2022 г. мащабни ограничения на цените на енергията, които сериозно натовариха френските публични финанси.

Париж обяви над 70 милиона евро субсидии за гориво за транспортния, селскостопанския и риболовния сектор за април, в допълнение към помощ от 150 евро за 3,8 милиона домакинства с ниски доходи, за да им помогне да платят сметките си за енергия.

Френското правителство обяви и въвеждането на мерки за частична заетост на стойност около 70 милиона евро. Мярката ще позволи на засегнатите компании да намалят работното време на служителите, като те продължават да бъдат наети, а държавата поема част от заплатата им.

По този начин се позволява на фирмите да намалят разходите, без да се стига до всеобхватни съкращения. Подобни мерки вече бяха прилагани по време на пандемията от COVID-19 и в началото на войната в Украйна.

Обединено Кралство

Повечето британски домакинства са защитени до юли от непосредственото въздействие от по-високите цени на газа върху разходите им за отопление и електроенергия благодарение на регулираните тарифи. Правителството стартира и пакет от 53 милиона лири (70 милиона долара) за домакинствата, които използват мазут за отопление.

Британският министър на финансите Рейчъл Рийвс посочи, че се обмисля целенасочена подкрепа, а не мащабни мерки за облекчаване на разходите на домакинствата.

Премиерът Киър Стармър заяви, че правителството обмисля разширяване на правомощията на регулатора, следящ за конкуренцията на пазара, за да се справи с необоснованото завишаване на цените и спекулата след скока в цените на петрола и горивата.

Италия

Италианското правителство е заделило около 417,4 милиона евро (480,34 милиона долара) за намаляване на акцизите върху бензина и дизела до 7 април. Въпреки обявяването на мерките цените по бензиностанциите почти не са се променили, а италиански браншови групи настояват за по-ефективни мерки.

Япония

Японското правителство използва 800 милиарда йени (5,01 милиарда долара) от резервните си фондове за финансиране на субсидии, имащи за цел да се опитва да задържат цените на бензина на средно ниво от около 170 йени за литър. Мярката вероятно ще струва до 300 милиарда йени на месец.

Японският министър на финансите Сацуки Катаяма каза, че правителството е готово да предприеме всички необходими мерки „на всички фронтове“, но не коментира директно възможността Япония да се намеси на пазара на фючърси на суров петрол.