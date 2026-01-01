Войната в Близкия изток е довела до повишаване на цените на широко използвани лекарства във Великобритания, включително болкоуспокояващи и медикаменти срещу сенна хрема, предупреждават водещи фармацевти.

Аптеките начисляват на клиентите с 20-30% за парацетамол в сравнение с февруари според Националната аптечна асоциация (NPA), а много от тях са изчерпали наличностите на определени дози аспирин и ко-кодамол, предаде The Guardian.

Цените без рецепта на таблетки цетиризин - често използвано лекарство срещу сенна хрема - също са поскъпнали с 20-30% за същия период.

Цените на основни лекарства скочиха заради войната в Иран

Скокът в цените на бензина и дизела от началото на войната преди близо осем седмици е увеличил производствените и транспортните разходи за доставчиците на лекарства. Това се е отразило и върху аптеките, които плащат с 40-50% повече, за да зареждат наличности.

Конфликтът е удвоил и разходите за въздушен транспорт - едно на всеки пет лекарства пристига на Острова по въздух - и е ограничил доставките на петролни деривати от Персийския залив, които се използват за производството на много масови медикаменти, включително парацетамол, аспирин и ко-кодамол.

Някои аптеки са спрели да продават аспирин без рецепта, отчасти заради проблеми с доставките, започнали още преди войната. Временният недостиг на лекарства е често явление, но може да стане по-сериозен, ако Ормузкият проток не бъде отворен скоро, отбелязва The Guardian.