Велосипедист е с фрактура на тазобедрена става, след като се удари във вратата на спрял автомобил във Видин, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

На 16 май в 11 часа на телефон 112 е постъпил сигнал за паднал велосипедист на ул. „Христо Ботев“ в областния град. Екип на Центъра за спешна медицинска помощ е транспортирал мъжа в болница „Св. Петка“. При прегледа медиците са установили фрактура на лява тазобедрена става.

Изяснено било, че 77-годишният велосипедист, преминавайки покрай спрял вдясно на пътното платно лек автомобил „Нисан“ се е блъснал в лявата врата на колата, отворена в същото време от водача ѝ – 38-годишен видинчанин.

Велосипедистът и водачът били тествани с дрегер, пробите им не са отчели наличие на алкохол. Оперативна група е извършила оглед на местопроизшествието. По случая е образувано досъдебно производство.