Президентът на САЩ Доналд Тръмп публикува през уикенда в социалната си платформа Truth Social серия от генерирани с изкуствен интелект военни изображения, придружени от ново остро предупреждение към Иран на фона на мирните преговори между Вашингтон и Техеран.

„За Иран часовникът тиктака и е по-добре да действат бързо, иначе няма да остане нищо от тях. Времето е от съществено значение!“, написа Тръмп в неделя.

Сред публикуваните изображения има сцена, в която Тръмп стои на военен кораб насред бурно море и сочи към камерата, докато около него се виждат военни кораби и светкавици. На един от корабите ясно се различава иранското знаме. До американския президент е изобразен командир от военноморските сили на САЩ, а надписът гласи: „Това беше затишие пред буря“.

Друго изображение показва Тръмп в космически команден център, натискащ червен бутон, докато около него се виждат екрани с експлозии. Снимката е озаглавена „Космически сили“.

Сред публикуваните кадри има и изображение на американски военен кораб, който атакува с лазер ирански самолет“. В отделна публикация американското знаме е изобразено върху карта на Близкия изток със стрелки, насочени към Иран.

В друга провокативна публикация Тръмп сравнява управлението си с това на предшествениците си Барак Обама и Джо Байдън. На едното изображение иранският флот е показан непокътнат под надпис „Обама/Байдън“, а на другото — унищожен на дъното на океана под надпис „Тръмп“. Под изображенията се вижда текстът „159 лодки“ — очевидна препратка към твърдението на Тръмп от миналия месец, че толкова ирански плавателни съдове са били унищожени.

Публикациите на американския президент засилиха опасенията, че САЩ могат да възобновят военните действия срещу Иран, ако не бъде постигнато ново споразумение между двете страни.

В неделя Тръмп проведе разговор с израелския премиер Бенямин Нетаняху, посветен на последните развития в региона. Според информация на Axios двамата лидери са обсъдили ситуацията около Иран, а екипът по национална сигурност на САЩ се очаква да проведе среща във вторник.

Междувременно ирански медии съобщиха, че администрацията на Тръмп не е предложила съществени отстъпки по последните предложения на Техеран, което поражда опасения за провал на преговорите.

Самият Тръмп заяви, че крехкото примирие е „на животоподдържаща система“ и определи иранското контрапредложение като „напълно неприемливо“.

„Разгледах го и ако още първото изречение не ми хареса, просто го изхвърлям“, каза той пред журналисти на борда на Air Force One.

По-късно президентът добави, че „унищожаването на Иран“ ще „продължи“, като същевременно похвали американските въоръжени сили.

По време на изслушване в Конгреса министърът на отбраната Пийт Хегсет заяви, че САЩ разполагат с „план за ескалация, ако се наложи“.

На този фон Иран обяви планове да въведе такси за корабите, преминаващи през Ормузкия проток — ключов енергиен маршрут, който е под засилено напрежение заради присъствието на американски военноморски сили.

Председателят на комисията по национална сигурност на иранския парламент Ебрахим Азизи заяви, че ще бъдат въведени „такси за специализирани услуги“ за търговските кораби, използващи новата система за контрол.

„Само търговските кораби и държавите, които сътрудничат с Иран, ще могат да се възползват от това“, каза Азизи, като добави, че маршрутът ще остане затворен за операторите на така наречения „проект за свобода“.

Администрацията на Тръмп е под вътрешен натиск да сложи край на конфликта, след като цените на бензина в САЩ са скочили с над 50% до средно 4,51 долара за галон.

По време на изслушване в Конгреса Пийт Хегсет избегна конкретен отговор относно крайната цена на конфликта. Междувременнофинансовият директор на Пентагона Джей Хърст съобщи, че прогнозните разходи за войната вече са достигнали 29 милиарда долара — спрямо предишната оценка от 25 милиарда.

По думите му увеличението се дължи на по-високи разходи за ремонт и подмяна на оборудване, както и на оперативните разходи за поддържане на военните операции.

Ситуацията в региона остава изключително напрегната. Въпреки формалното примирие, сблъсъците между Израел и подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“ в Ливан продължават.

През последните дни Обединените арабски емирства обвиниха Иран в атаки с дронове и ракети на фона на нарастващото напрежение около Ормузкия проток.

В неделя дрон удари района около единствената атомна електроцентрала в ОАЕ, предизвиквайки пожар в периметъра на съоръжението. Няма данни за пострадали или радиационно изтичане, но инцидентът допълнително засили опасенията от нова ескалация в Близкия изток.

Никой не пое отговорност за атаката, а властите в ОАЕ я определиха като „непровокирана терористична атака“.

Междувременно иранската държавна телевизия излъчи кадри с водещи на новини, държащи оръжия, в очевиден опит да подготви обществото за възможен военен конфликт.