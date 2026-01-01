Световната здравна организация заяви, че рискът за широката общественост е нисък и няма нужда от паника, след като трима души починаха и други трима бяха заразени при предполагаема епидемия с хантавирус на борда на круизен кораб в Атлантическия океан, предаде Ройтерс.

Нидерландската компания Oceanwide Expeditions заяви, че се справя със „сериозен медицински случай“ на кораба „Хондиус“, който се намира край Кабо Верде - островна държава до западното крайбрежие на Африка.

Круизният кораб е отплавал от Аржентина преди около 3 седмици с приблизително 150 пътници на борда. Спрял е в Антарктида и на други места по пътя си към Кабо Верде, съобщават медии.

„Рискът за широката общественост остава нисък. Няма нужда от паника или ограничения за пътуване“, заяви регионалният директор на СЗО за Европа Ханс Клуге.

Клуге съобщи, че СЗО е предприела спешни действия, за да подкрепи реакцията срещу предполагаемото огнище на заразата и работи със засегнатите страни за осигуряване на медицинска помощ, евакуация, разследвания и оценка на риска за общественото здраве.

„Заразяването с хантавирус е необичайно и обикновено е свързано с контакт със заразени гризачи. Макар и тежки в някои случаи, заразяванията не се предават лесно между хората“, каза Клуге.

Говорител на нидерландското Външно министерство потвърди, че двама пътници с нидерландско гражданство са починали, но не даде повече информация за случилото се.

Един от заразените пътници се лекува в интензивно отделение в Южна Африка, обяви СЗО в публикация в „Екс“. „Скай Нюз“ съобщи, че заразеният е британски гражданин, цитирайки южноафриканското Министерство на здравеопазването.

Лабораторни тестове потвърдиха зараза с хантавирус при един от шестимата души, съобщи организацията.