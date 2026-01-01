UDIH демонстрира реални AI решения за комуналния сектор в партньорство с Фондация Konrad Adenauer, BESCO и Института за икономическа политика В рамките на специализиран панел, посветен на внедряването на изкуствен интелект в комуналния сектор, UDIH, BESCO, Институтът за икономическа политика и Konrad Adenauer Foundation събраха представители на технологичния и публичния сектор за дискусия около реалните предизвикателства и възможности пред дигитализацията на услугите от обществено значение.

Събитието се проведе по повод представянето на изследването „Средата за внедряване на изкуствен интелект в публичния и частния сектор в България", изготвено от Института за икономическа политика. Марио Милев, изпълнителен директор на BESCO, открои ключовата роля на бизнес екосистемата в насърчаването на иновациите в публичния сектор и подчерта необходимостта от по-тясно сътрудничество между администрацията, стартъп общността и утвърдения бизнес. Според него BESCO активно работи за изграждане на среда, в която технологичните компании могат по-лесно да предлагат решенията си на институциите.

Сред лекторите бяха също Борис Рангелов и инж. Илиан Милев, които представиха конкретни примери за административните пречки, забавящи иновациите в институциите, както и практически AI решения, способни значително да оптимизират ежедневните процеси в сектора.

По време на панела участниците демонстрираха в реално време създаването на работеща платформа за подаване на сигнали от граждани. Решението включва потребителски интерфейс за подаване на сигнали и интегриран операторски панел, чрез който сигналите могат да бъдат проследявани, обновявани и управлявани в реално време.

Демонстрацията показа нагледно как с помощта на съвременни AI инструменти и гъвкави технологични решения могат да бъдат разработени функционални системи за изключително кратко време - без тежки процеси, дълги срокове и сложни внедрявания. Панелът беше част от по-широката инициатива на BESCO, UDIH, Фондация Konrad Adenauer и Института за икономическа политика за насърчаване на дигиталната трансформация в комуналния сектор чрез свързване на институции, технологични компании и експерти с фокус върху приложими, бързи и устойчиви решения.