Избягало кенгуру временно прекъсна движението по белгийска железопътна линия, след като било забелязано да подскача в близост до релсите, съобщи агенция „Инфрабел“.

Полицията е била извикана, за да залови животното, след като за „доста необичайната гледка“ било сигнализирано по време на пиковия час в близост до Зингема, село в региона Фландрия, съобщи агенцията пред АФП.

„Полицаите се опитаха да го хванат, но не успяха, затова извика ветеринарен лекар. Ветеринарният лекар се оказа по-опитен“, заяви говорителят на „Инфрабел“ Фредерик Сакре.

ЖП трафикът по отклонението е бил преустановен за общо около час, добави Сакре. Не е ясно откъде е дошло животното.