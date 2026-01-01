Телата на четирима от петимата италиански водолази, загинали на 14 май при инцидент по време на гмуркане на Малдивите, са били открити, съобщи италианското външно министерство, цитирано от АФП.

Тялото на инструктора по гмуркане Джанлука Бенедети е било намерено още на 14 май, след като италианските граждани, участвали в подводно гмуркане в дълбока пещера на атола Вааву, не се завърнали.

Днес международен екип от пещерни водолази се присъедини към малдивските власти в опит да извади телата на четиримата италианци.

На 16 май операцията беше прекратена заради смъртта на военен водолаз по време на спасителната мисия.

Сред изчезналите бяха доцентът по екология в Университета в Генуа Моника Монтефалконе, дъщеря ѝ Джорджия Сомакал, морският биолог Федерико Гуалтиери и изследователката Муриел Оденино.

В спасителната операция участваха водолази от международната организация Divers Alert Network (DAN), както и малдивската брегова охрана. Екипът използва специализирано оборудване от Великобритания и Австралия, включително подводни скутери и системи за рециклиране на въздуха.

Пещерата, в която се проведе операцията, достига дълбочина от около 70 метра и дължина 200 метра. Според властите условията са изключително опасни заради тесните проходи, силните течения и пълния мрак.

В събота при втора спасителна мисия загина 43-годишният военен водолаз Мохамед Махуди. Смята се, че причината е декомпресионна болест.

„Той беше един от най-опитните ни водолази, което показва колко сложна и рискована е тази операция“, заяви говорителят на малдивското правителство Мохамед Хюсеин Шариф.