Образувано е досъдебно производство, след като преди дни бе разбита мащабна международна операция срещу престъпна схема за продажба на хранителни добавки, рекламирани като животоспасяващи лекарства. Това съобщиха на брифинг в ГДБОП Теодора Тодорова, наблюдаващ прокурор по досъдебното производство за България и ръководител на съвместния екип за разследване от българска страна.

В брифинга участваха и Владимир Димитров, директор на дирекция киберпрестъпнсот при ГДБОП, и Илчо Благоев – началник отдел „Икономичекса полиция“ при СДВР.

СГП разкри схема с хранителни добавки, рекламирани като животоспасяващи лекарства

Досъдебно производство е образувано по сигнал на действаш лекар и бивш министър на здравеопазването в България. Сигналът е съдържал информация, че с лицето и името му се разпространяват реклами в интерент, като продукти с неясен произход биват рекламирани като лекарства. „Жалбоподателят има сериозна професионален експертиза и дългогодишен опит, той лично в кабинета на СРП изрази много сериозни опасения от последиците от тези реклами“, каза прокурор Тодорова.

Тя прочете част от начините за представяне на продуктите. „След такова почистване на кръвоносните съдове, кръвното на възрастните хора спира да се повишава и минават още девет заболявания, които се смятат за нелечими“.

Към досъдебното производство впоследствие още обединени още няколко наказателни производства, едно от които по сигнал на известен столичен лекар, схемата е абсолютно същата - използват се негово име и образ, като хранителните добавки са различни. В хода на разследване е установено, че в няколко други държави е налице идентичност на престъпната схема. Пак се използват имената и лицата на публично известни личности, но и журналисти и др. Така се създава убеждение у потребителите и им се нанася вреда, добави наблюдаващият прокурор.

Началната точка, от която започва пътят на инкриминираните продукти, е в София.