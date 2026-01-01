В началото на ключова политическа седмица президентът Илияна Йотова обяви кога ще свика новото Народно събрание - това ще стане този четвъртък, 30 април, в 10 часа.

Държавният глава говори пред журналисти, след като участва в Общобългарско тържествено събрание, посветено на 150-годишнината от обявяването на Априлското въстание в зала "Проф. Марин Дринов" на Българската академия на науките.

„Ще вървим по конституционните текстове“, увери Йотова и подчерта, че ще се съобрази с майските празници. „Убедена съм, че ще видим нов, съвсем различен парламент“, добави президентът и каза, че очаква смели и бързи решения. По думите на държавния глава първите задачи са свързани с приемането на бюджета за 2026 година.

БТА

Очаква се поименният списък на новите народни представители да бъде обнародван в „Държавен вестник“ във вторник, 28 април, а след това ще се задействат сроковете, разписани в Конституцията, информира NOVA. Президентът Илияна Йотова следва да издаде Указ за свикването на новото Народно събрание. Веднага след клетвата парламентът избира свои председател и заместник-председатели.

След като се конституират парламентарните групи, президентът провежда консултации с тях. След това започва процедурата по връчване на проучвателни мандати за съставяне на правителство. Държавният глава връчва мандата на кандидат за министър-председател, посочен от най-голямата по численост парламентарна група - „Прогресивна България“.