Ще се осигури ресурс, с който националният бюджет ще поеме префинансиране на очакваните значителни плащания през 2026 г. по Националния план възстановяване и устойчивост (НПВУ) с оглед постигане на ритмично финансиране и максимално ускоряване при изпълнението на дейности и инвестиции по него, както и ще се минимизират потенциални ликвидни рискове, така че да не се затрудни финансирането на обичайните разходи, включително социалните. Това каза министърът на финансите Гълъб Донев в пленарната зала при обсъждането на промени на първо четене в т.нар. удължителен бюджет, с които се предвижда вдигане на тавана на дълга с до 3,8 млрд. евро.

В условията на неприет до началото на фискалната година закон за държавния бюджет, в предишни години действаха аналогични разпоредби, свързани със събирането на приходите, извършването на разходите и предоставянето на трансфери. За разлика от тях, през 2026 г. се налага включването на изрична разпоредба в т.нар. удължителен закон, която да урежда възможност за поемане на държавен дълг във връзка с осигуряване на ресурс за финансиране на текущия бюджетен дефицит и префинансиране на плащанията за изпълнение на националните дейности и инвестиции, заключителния етап от изпълнението на проектите по НПВУ, каза още министърът. Той добави, че крайният срок за изпълнение на дейности и инвестициите, финансирани по механизма за възстановяване и устойчивост, е 31 август т.г.

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Анализът на параметрите по изпълнението на инвестициите към момента и прогнозите за 2026 г. сочат значително концентриране на плащания в периода на допустимост на инвестициите, като през първите осем месеца на 2026 г. следва да бъдат финансирани плащания по НПВУ в размер на около 4,4 милиарда евро за постигане на 100% усвояемост на безвъзмездните средства, каза Гълъб Донев. Безвъзмездната финансова помощ, европейското и националното финансиране остават за финансиране на плащания по НПВУ до 3,8 млрд. евро, като основната концентрация се очаква да бъде в месеците от юни до август т.г., каза Донев.

Тъй като четвъртото искане за плащане се очаква да бъде получено от края на месец юли, съответно петото искане за плащане да бъде получено до края на месец декември 2026 г., е необходимо държавният бюджет да префинансира тези значителни по размер плащания, каза Донев.

Разпоредбите на действащия закон за събиране на приходите и извършване на разходите през 2026 г. не уреждат възможността да бъде осигурен ресурс, с който националният бюджет да префинансира с очакване за значителни плащания през 2026 г. по НПВУ. Лимитът за поемане на държавен дълг през 2026 г. възлиза на 1,41 млрд. евро, т.е. до размера на годишните погашения и този лимит е достигнат с лимитираните държавни ценни книжа за периода януари - май 2026 г., каза финансовият министър.

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Гълъб Донев каза, че по данни на Българската народна банка (БНБ) депозитите към 31 май т.г., които Министерството на финансите управлява, са в размер на 4,4 милиарда евро. Разполагаемият ресурс без сребърния фонд е около два млрд. евро за осигуряване на всички плащания, разходи за пенсии и други разходи по механизма за възстановяване и устойчивост. В периода юни - август т.г. се очаква бюджетното салто за юни отново да бъде отрицателно, което допълнително ще намали наличния ресурс за разплащания от БНБ към 30 юни 2026 г., допълни Донев.