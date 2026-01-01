Парламентарната Комисия по бюджет и финанси разглежда на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на законите за държавния бюджет, за бюджета на държавното обществено осигуряване и за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г., внесен от Министерския съвет. С промените е предвидена възможност правителството да поеме нов държавен дълг в размер до 3,8 млрд. евро за финансиране на бюджетния дефицит, включително префинансиране по Плана за възстановяване и устойчивост.

Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев отбеляза при представянето на законопроекта, че в условията на неприет закон за държавния бюджет до началото на фискалната година в предишни години са действали в голяма степен аналогични разпоредби, свързани със събирането на приходите, извършването на разходите и предоставянето на трансфери. Той допълни, че за разлика от тях през 2026 г. се налага включването на изрична разпоредба в т. нар. удължителен закон, която да урежда възможност за поемане на държавен дълг, включително при необходимост краткосрочен, във връзка с осигуряване на ресурс за финансиране на текущия бюджетен дефицит и префинансиране на плащанията за изпълнение на националните дейности и инвестиции в заключителния етап от изпълнението на проектите по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Предложеният законопроект има за цел да адресира непълноти в действащото законодателство до внасянето на редовен закон за държавния бюджет, в който ще бъдат определени конкретните дългови ограничения за 2026 г., за максималните размери на държавния дълг към края на годината и на новия дълг, който може да бъде поет през годината, обвързани с общата фискална рамка за годината, каза Донев.

Чрез промените в закона се предвижда възможността Министерският съвет да емитира нов дълг и на международните капиталови пазари посредством средносрочната програма за емитиране на дълг на международните пазари, както и на краткосрочен държавен дълг в рамките на размера от 3,8 млрд. евро, който се изплаща до края на текущата бюджетна година. Промените предвиждат още Министерският съвет да може да проведе преговори и да сключи с Европейската комисия споразумение за заем в размер на 3,2617 млрд. евро за получаване на финансова подкрепа под формата на заем по линия на Инструмента „Мерки за сигурността на Европа (SAFE) чрез укрепване на европейската отбранителна промишленост“ при условие за последваща ратификация.