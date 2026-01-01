В декларация „Възраждане“ се обявиха против решението на Министерството на образованието и науката (МОН) за въвеждане на мярка за неизползваните лимити на държавните училища.

Който е посегнал на българските училища, добро не е видял. Призовавам всички учителски синдикати да заемат ясна позиция, министърът на образованието и науката да отмени решението си бързо и публично, а министърът на финансите да даде разяснение колко евро се разчита да се приберат от училищата второстепенни разпоредители и за какво плащане са важни, заяви Ангел Янчев от „Възраждане“ в декларация от парламентарната трибуна по повод решение на министъра на образованието и науката Георги Вълчев, свързано с неизползвани лимити в Системата за електронни бюджетни плащания.

От петък насам се изговори много за броя на училищата, оставени временно без пари, и то само до приемането на нов държавен бюджет, който все още кабинетът не е внесъл за обсъждане в Народното събрание, посочи Янчев.

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Всъщност образователните институции, които бяха занулени, не са нито 200, нито 300. В ежегодните заповеди на министъра на образованието и науката се вижда, че става дума за 341 образователни институции, добави той. По думите му сред тях са специални училища за ученици с увреден слух и с нарушено зрение, 34 центъра за специална образователна подкрепа, 28 регионални центъра за подкрепа на приобщаващото образование. Янчев посочи, че сред тях са и българското училище в Прага и българското училище в Братислава.

Ако в случая с образователните институции става дума за общ годишен бюджет от 677 млн. лева, то в следващите институции въпросът е за милиарди. Сред тях са Националната агенция за професионално образование и обучение, Център за развитие на човешките ресурси, Националния център за информация и документи, Фонд „Научни изследвания“, както и 28 регионални управления на образованието, посочи Янчев и попита колко средства не достигат на Министерството на финансите и за какво, че посяга на образованието.

Ангел Янчев отбеляза, че със статут на второстепенен разпоредил и с бюджет към министъра на образованието и науката са и Българската академия на науките, както и 33 държавни и висши училища.