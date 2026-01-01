Дванадесет души бяха убити при въоръжено нападение в неформално селище край Йоханесбург през нощта, съобщи южноафриканската полиция. Това е поредният случай на масова стрелба в страната, която се бори с високи нива на престъпност.

Нападението е извършено малко преди полунощ във вторник (9 юни) в беден район с метални бараки, близо до място, обитавано от нелегални миньори, предаде АФП.

По данни на полицията около десетима въоръжени мъже са били докарани с автомобил до селището „Джъмпърс“, след което са нахлули в района.

„Заподозрените са влезли в неформалното селище през двата входа и са се придвижвали през района, откривайки огън по жители и членове на общността на различни места, преди да избягат със същото превозно средство“, заяви полицейският говорител полковник Димакатсо Невхухулви.

По предварителни данни при атаката са загинали 12 души. Осем мъже и три жени са били обявени за мъртви на място, а още един човек е починал по-късно в болница.