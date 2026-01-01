Дванадесет души бяха убити при въоръжено нападение в неформално селище край Йоханесбург през нощта, съобщи южноафриканската полиция. Това е поредният случай на масова стрелба в страната, която се бори с високи нива на престъпност.
Нападението е извършено малко преди полунощ във вторник (9 юни) в беден район с метални бараки, близо до място, обитавано от нелегални миньори, предаде АФП.
По данни на полицията около десетима въоръжени мъже са били докарани с автомобил до селището „Джъмпърс“, след което са нахлули в района.
Police officers and forensic investigators at the Cleveland informal settlement east of Johannesburg on Wednesday, following an overnight tragedy in which 12 people lost their lives.— IOL News (@IOL) June 10, 2026
Authorities have since launched a formal investigation, though no arrests have yet been made.… pic.twitter.com/25BNXF9Bgk
„Заподозрените са влезли в неформалното селище през двата входа и са се придвижвали през района, откривайки огън по жители и членове на общността на различни места, преди да избягат със същото превозно средство“, заяви полицейският говорител полковник Димакатсо Невхухулви.
По предварителни данни при атаката са загинали 12 души. Осем мъже и три жени са били обявени за мъртви на място, а още един човек е починал по-късно в болница.