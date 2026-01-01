Спипаха фалшиво евро във Видинско, съобщиха от полицията.

На 9 юни мъж село Динково е подал сигнал за дадена му неистинска банкнота с номинал 50 евро от негов съселянин.

Клиент си плати таксито в фалшива банкнота от 500 евро

Униформените са установили реквизитна евробанкнота. Във връзка с постъпила информация за извършено разплащане в хранителен магазин с неистинска банкнота, служителите на реда отново предприели проверка в селото.

Изяснено било, че на 30 май местна жителка платила сметката си в магазина с неистинска банкнота с номинал 50 евро.

Реквизитната евробанкнота била иззета. По случаите е задържан 19-годишен младеж.