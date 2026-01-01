Спипаха културно-исторически ценности и металотърсач в частен дом в берковското село Слатина, съобщиха от полицията.
ОД на МВР-Монтана
Проверката е извършена на 9 юни при спецакция.
ОД на МВР-Монтана
От имота на 46-годишен мъж са иззети 387 антични предмети - патинирали предмети, наподобяващи монети, пръстени, куршуми и части от тях; патинирали предмети с различна форма; черна чанта, съдържаща 4 части от разглобен метал детектор, както и 3 патрона от различен калибър, без надлежно разрешително.
ОД на МВР-Монтана
По случая се води разследване.