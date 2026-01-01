Спипаха културно-исторически ценности и металотърсач в частен дом в берковското село Слатина, съобщиха от полицията.

ОД на МВР-Монтана

Проверката е извършена на 9 юни при спецакция.

ОД на МВР-Монтана

От имота на 46-годишен мъж са иззети 387 антични предмети - патинирали предмети, наподобяващи монети, пръстени, куршуми и части от тях; патинирали предмети с различна форма; черна чанта, съдържаща 4 части от разглобен метал детектор, както и 3 патрона от различен калибър, без надлежно разрешително.

ОД на МВР-Монтана

По случая се води разследване.