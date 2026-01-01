Случай на домашно насилие разследват криминалисти от Първо Районно управление в Перник.

Вчера е подаден сигнал от 23-годишна жена, която заявила, че предния ден ѝ е причинена телесна повреда в условията на домашно насилие от 33-годишен мъж, с когото имала връзка.

По нейни данни има наранявания в областта на врата и горен крайник. Мъжът е установен и задържан за срок до 24 часа, а от жената са снети подробни сведения и е образувано досъдебно производство.

Работата по случая продължава под ръководството на Районната прокуратура в Перник.

При друг случай, 38-годишен перничанин ще бъде съден за закана за убийство. На 3 юни той отишъл на работното място на 38-годишна жена, с която живеел на семейни начала, и ѝ отправил закана за убийство.

Мъжът се заканил и на нейната 56-годишна сестра, която също била на работа. След проведено разследване е установено, че заканата е предизвикала основателен страх у потърпевшите.

Мъжът е привлечен като обвиняем и е задържан за срок до 72 часа с прокурорско постановление. Предстои внасяне на искане в съда за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.