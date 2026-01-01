Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов обяви, че партията ще внесе в Народното събрание предложение за пълна забрана на продажбата на оръжие за Украйна, както и за въвеждане на забрана за реекспорт при оръжейни сделки с други държави. Изявлението му идва след решението на правителството да прекрати предоставянето на въоръжение от наличностите на Българската армия за украинската страна.

„Ще внесем такова предложение, защото смятаме, че на лицемерието в българската политика трябва да се сложи край“, заяви Костадинов пред журналисти в парламента.

Според него при сделки за износ на оръжие България има възможност да налага ограничения за реекспорт, така че закупеното въоръжение да не бъде пренасочвано към трети държави, включително Украйна.

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„Ако изнасяме за Полша, изнасяме за Полша и Полша е единствената държава, в която може да се ползва това оръжие. Същото важи и за Румъния, Чехия или която и да е друга държава“, каза лидерът на „Възраждане“.

Костадинов разкритикува и изявленията на министъра на отбраната Димитър Стоянов, като заяви, че в рамките на два дни той е представил различни позиции по темата.

„Вчера той каза категорично как няма да дадем нито един патрон повече. Днес обаче казва, че няма да даваме от нашите резерви, ама ако искат да си купят – нека си купуват. Категорично сме против това“, коментира Костадинов.

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Лидерът на „Възраждане“ дори заподозря, че „някой е набил канчето“ на военния министър, за да смекчи позицията си относно износа на оръжие за Украйна.

По думите му е противоречиво да се говори за необходимост от мирни преговори, докато паралелно се допуска продажба на въоръжение.

От „Възраждане“ заявиха още, че подкрепят развитието на българската отбранителна индустрия, но с акцент върху производството на високотехнологична продукция с висока добавена стойност, а не само върху боеприпаси и суровини.