От „Продължаваме промяната“ посочиха, че са обезпокоени от решението на правителството за оръжията за Украйна.

"Нашата позиция е, че трябва да подкрепяме жертвата, а не агресора. Българският парламент е взел редица решения, че подкрепата, която е оказвана за Украйна е била по линия на нашите съвместни взаимоотношения с нашите европейски и евроатлантически партньори", каза Богдан Богданов, депутат от ПГ на ПП и допълни: "Това не е просто подкрепа, а механизъм, чрез който България в последните години успя да модернизира своите складове с боеприпаси и техническото оборудване, това бе и възможност за конкретни способности, които България можеше да придобие, като част от този механиъм".

По думите му, ако българската индустрия и в частност военно-промишленият комплекс бъде подложене на натиск и изолиран от международните пазари, това пряко ще повлияе върху бъдещето на близо 70 000 души, които работят там.

Стоянов: България няма да предоставя повече оръжие на Украйна

Последните две-три години България сериозно се възползва от износа на боеприпаси, каза в кулоарите на парламента народният представител от „Продължаваме промяната“ Радослав Рибарски. По неговите думи това е сериозно перо в бюджета и приходите към него.

„Днес, решението, което предстои да вземем за трикоординатните радари, е процес, който е в резултат на този износ и обновяване на боеприпасите, които българската страна реално продава, не подарява. С тези средства ние днес ще можем да поръчаме трикоординатни радари, които са жизненоважни за българската армия“, каза той.

Според Рибарски България продава боеприпаси на страни, които искат да ги предоставят за Украйна и това не е спирало. Наистина виждаме как на две скорости върви изпълнителната власт, каза още той.

„Вече сме дали достатъчно“: Радев потвърди, че се спира военната помощ за Украйна

Възможно е страната ни да преосмисли помощта за Украйна, стана ясно вчера. „На Украйна ѝ трябват повече хора, а не повече въоръжение. Тя има достатъчно много въоръжение от нашия екип. Така че, ние не предвиждаме предоставяне на повече въоръжение на украинската армия”, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов.

А днес премиерът беше още по-категоричен. „Както вече знаете, правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украйна. Вече сме дали достатъчно“, посочи Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет.

По думите му страната продължава да търпи социално-икономически щети от тази кръвопролитна война. „Убедени сме, че постигането на мирно решение няма да стане с военни средства. Призоваваме за всеобхватен и реалистичен подход и за търсене на дипломатическо решение“, заяви премиерът и подчерта, че основен приоритет за тях е сигурността на българските граждани.