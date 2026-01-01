Светът е преживял втория най-горещ май от началото на измерванията, след като климатичните промени и формиращият се феномен Ел Ниньо доведоха до повишаване на средните температури на сушата и океаните. Това съобщи европейската служба за климатични промени „Коперник“ (C3S).

Най-горещият май остава този през 2024 г. според данните, които се водят от 1940 г. насам. Средната глобална температура през миналия месец е била с 1,42 градуса по Целзий над прединдустриалното равнище от XIX век.

Западна Европа преживя една от най-тежките горещи вълни, регистрирани толкова рано през годината. От „Коперник“ отбелязват, че екстремните температури съответстват на очакванията на учените за въздействието на климатичните промени върху най-бързо затоплящия се континент в света.

В части от Тихия океан бяха отчетени необичайно високи температури, тъй като регионът постепенно навлиза в условията на Ел Ниньо. Климатичният феномен, който естествено се появява на всеки две до седем години, се очаква да се развие през следващите месеци и да предизвика още по-екстремни метеорологични явления по света.

От суши до наводнения: Как Ел Ниньо може да промени климата тази година

Ел Ниньо обикновено се свързва с по-високи глобални температури и промени във валежните режими, като причинява суши в едни райони и проливни дъждове в други.

Сред екстремните прояви на времето през май бяха и смъртоносните наводнения в Китай и Турция.