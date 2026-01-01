Общо 21 кандидати за народни представители са отказали да бъдат депутати в 52-рото Народно събрание. По време на днешното заседание на Централната избирателна комисия (ЦИК) бяха обявени имената на кандидатите на народни представители, които са подали заявления да бъдат заличени от листите с кандидати за депутати.

Деветнайсет души поискаха да бъдат заличени от листите на ДПС, един – от „Прогресивна България“, и един – от ГЕРБ – СДС.

Благоевград

От листите на ДПС в 1-ви многомандатен избирателен район (МИР) – Благоевград, се отказват Арбен Мустафов Мименов, Феим Ахмед Иса, Мехмед Касъм Вакльов и Радослав Сабинов Ревански. По този начин Фатима Исмаил Йълдъс става трета в листата.

Бургас

От листите на ДПС във 2-ри МИР – Бургас, се отказват Ахмед Сюлейман Мехмед и Димитър Росенов Гавазов, които са съответно втори и шести в листата.

Добрич

Илхан Юсеин Мюстеджеб поиска да бъде заличен от листата на ДПС в 8-ми МИР – Добрич. Той е десети поред в листата.

Кърджали

От листата на ДПС в 9-и МИР – Кърджали, се отказаха Ерол Емин Мюмюн, Неджми Ниязи Али и Шинаси Мехмед Сюлейман. Байрам Юзкан Байрам става втори след водача Делян Славчев Пеевски.

Монтана

От 12-и МИР – Монтана, Мелани Михайлова Сергеева поиска да бъде заличена от листата на ДПС. Тя е четвърта в листата.

Пловдив

От 16-и МИР – Пловдив град, Георги Валентинов Георгиев се отказва от мястото си в листата на ГЕРБ – СДС. Неговото място в листата заема Красимир Терзиев, който става втори след водача Бойко Методиев Борисов.

Силистра

В 20-и МИР – Силистра, трима души от листата на ДПС отказват място в парламента – Неждет Джевдет Ниази, Невхис Лютфи Мустафа и Сезгин Басри Алиибрям. Това са първите трима в листата, като четвъртият – Тансер Ибрям Бейти, я оглавява.

София

Кирил Атанасов Атанасов се отказва от четвъртото си място в листата на „Прогресивна България“ в 25-и МИР – София.

Стара Загора

Двама души от ДПС се отказват от листите и в 27-ми МИР – Стара Загора – Иса Емин Бесоолу и Николай Тонев Колев. Двамата са първи и втори в листата, като така начело застава Шендоан Ремзи Халит.

Хасково

От листата на ДПС в 29-и МИР – Хасково, се отказва Мехмед Юмер Атаман. Той е водач, а неговото място заема Станислав Димитров Анастасов.

Шумен

От листата на ДПС в 30-и МИР – Шумен, се отказват Нида Намъков Ахмедов и Айсел Алиева Мустафова. Водач на листата става Хамид Бари Хамид.

Очаква се в събота ЦИК да обяви и поименния състав на 52-рото Народно събрание.