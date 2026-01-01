На 30 април 52-рото Народно събрание на Република България започва работа, след като президентът Илияна Йотова подписа указа за свикването му. Новият парламент идва след поредни предсрочни избори и стартира с очаквания за по-ясна политическа конфигурация, но и с натрупано обществено напрежение към институциите. Още първото заседание ще постави началото на нов политически цикъл, в който ще се търси баланс между стабилност и реформи.

В 52-рото Народно събрание влизат пет политически сили, като разпределението на мандатите очертава отчетливо мнозинство на първата политическа сила. „Прогресивна България“ ще има 131 депутати, ГЕРБ – СДС – 39, „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП–ДБ) – 37, „Движение за права и свободи“ (ДПС) – 21, а „Възраждане“ – 12.

Още с влизането си в парламента депутатите ще се изправят пред традиционните първи стъпки – полагане на клетва, избор на председател на Народното събрание и оформяне на парламентарните групи. Именно изборът на председател ще бъде първият тест за възможните мнозинства и коалиционни конфигурации. В последните години този процес неведнъж се превръщаше в продължителен политически сблъсък, което прави началото на новото Народно събрание ключово за сигнала, който ще бъде даден към обществото.

Една от отличителните черти на 52-рия парламент е широкият възрастов диапазон на народните представители. В пленарната зала ще седнат както млади депутати от поколението Gen Z, за които това е първи досег с активната политика, така и утвърдени фигури с дългогодишен парламентарен и управленски опит. Този контраст създава предпоставки както за нови идеи и по-различен стил на комуникация, така и за сблъсък на поколения и политически подходи.

Наред с възрастовото разнообразие, впечатление прави и профилът на част от новоизбраните депутати. Освен традиционните партийни кадри, в парламента влизат експерти от различни сфери, представители на бизнеса, юристи, спортисти и общественици.

Разпределението на местата в пленарната зала също вече е ясно, като всички политически сили ще имат представители на първия ред.