Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви разпределението на мандатите между партиите и коалициите в 52-рото Народно събрание. „Прогресивна България“ ще има 131 депутати, ГЕРБ – СДС – 39, „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП – ДБ) – 37, „Движение за права и свободи“ (ДПС) – 21, а „Възраждане“ – 12.

Коя формация колко депутати има във всеки многомандатен изборен район (МИР):

♦Благоевград

От Първи многомандатен избирателен район в 52-рия парламент влизат 11 народни представители. На заседанието си Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви следното разпределение на мандатите по партии и коалиции:

„Прогресивна България“ - 5 мандата; ГЕРБ-СДС – 3 мандата; „Продължаваме промяната – Демократична България“ – 1 мандат; „Движение за права и свободи – ДПС“ – 2 мандата

Според регистрираните в Районната избирателна комисия листи, първите, които се очакват да влязат в парламента, са:

„Прогресивна България“

Росица Карамфилова-Благова

Стоян Тричков

Рашко Динков

Александър Попов

Георги Григоров

ГЕРБ-СДС

Росен Желязков

Юрий Воев

Костадин Стойков

Според преференциалния вот най-много гласове са получили: последният в листата Стефан Апостолов, водачът на листата Росен Желязков и четвъртият в листата Георги Георгиев.

"Движение за права и свободи - ДПС"

Делян Пеевски - той водач на листата в 9 МИР - Кърджали и в 1 МИР - Благоевград и трябва да избере от кой район ще влезе в парламента

Джевдет Чакъров

От листата на ДПС в 1-ви многомандатен избирателен район (МИР) – Благоевград, се отказват Арбен Мименов, Феим Иса, Мехмед Вакльов и Радослав Ревански. По този начин Фатима Исмаил Йълдъс става трета в листата. По време на днешното заседание на Централната избирателна комисия (ЦИК) бяха обявени имената на кандидатите на народни представители, които са подали заявления да бъдат заличени от листите с кандидати за депутати.

„Продължаваме промяната – Демократична България“

Николай Денков - той е водач и в 23-ти МИР – София и трябва да избере от кой район ще влезе в парламента

♦Бургас

От Втори многомандатен избирателен район Бургас в 52-рото Народно събрание влизат 14 народни представители.

„Прогресивна България“ – 8 мандата

ГЕРБ – СДС – 2 мандата

„Продължаваме промяната – Демократична България“ – 2 мандата

„Движение за права и свободи – ДПС“ – 1 мандат

„Възраждане“ – 1 мандат

Според регистрираните в Районната избирателна комисия листи, депутатите, които се очакват да влязат в парламента, са:

„Прогресивна България“

Първите осем в листата на формацията са:

Румен Георгиев Радев

Милева Димитрова Владкова

Добрин Добринов Бяндов

Силвия Тошкова Христова

Витко Здравков Вълчев

Владимир Христов Гончев

Румяна Златинова Янкова – Аврамова

Фатме Хасан Рамадан

ГЕРБ – СДС

Първите двама в листата на формацията са:

Жечо Дончев Станков

Любен Любенов Дилов

ДПС

Калин Георгиев Стоянов

ПП – ДБ

Първите двама в листата на формацията са:

Мирослав Николаев Иванов

Димитър Георгиев Найденов

„Възраждане“

Цончо Томов Ганев

♦Варна

От Трети многомандатен избирателен район Варна в 52-ото Народно събрание се избират 16 депутати. На сайта на Централната избирателна комисия (ЦИК) в крайморския град е обявено следното разпределение на мандатите по партии и коалиции:

Коалиция „Прогресивна България“ - 9 мандата;

Коалиция ГЕРБ-СДС – 3 мандата;

Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ – 3 мандата;

„Възраждане“ – 1 мандат.

„Прогресивна България“

Коалицията получи 90 096 гласа в Трети МИР или общо 45,126 процента. В листата кандидатите бяха 32-ма, като се очаква първите девет от тях ще са членове на новия парламент, тъй като никой, освен водача ѝ Илин Димитров, няма необходимия брой от 7 и повече процента преференции или минимум 6306,72 гласа.

Очаква се в 52-ото Народно събрание, според регистрираната в РИК - Варна листа на „Прогресивна България“, да влязат Илин Димитров, Георги Илиев, Олга Борисова, Мария Тодорова, Миролюб Адамов, Марио Смърков, Николета Тодорова, Пламен Белов и Ясен Щерев.

ГЕРБ-СДС

Коалицията получи 28 891 гласа или 14,471 процента. В листата ѝ за изборите кандидатите бяха 32-ма. Очаква се в новото Народно събрание, според регистрираната в РИК – Варна листа на коалицията, да влязат водачът ѝ Владислав Горанов, Мария Димитрова, която бе на деветото място, но с получените 2608 преференции (по данни на РИК) излиза втора, и Евгени Дянков.

„Продължаваме промяната – Демократична България“

Коалицията получи 26 202 гласа или 13,124 процента. В листата на коалицията кандидатите бяха 32-ма. Очакванията са в 52-ия парламент, според регистрираната в РИК – Варна листа, да влязат водачът ѝ Павел Попов, Стела Николова, която бе трета, но с получените 4808 преференции става втора, и Калоян Иванов, който бе на второто място в листата.

„Възраждане“

Партията получи 12 244 гласа или 6,133 процента от гласовете на вота във варненския район. Партията участва с листа от 31 кандидати. Очаква се в Народното събрание, според регистрираната в РИК – Варна листа, да влезе водачът на листата и лидер на партията Костадин Костадинов, но той е водач и в 25-и МИР - София, където формацията също печели мандат. Ако Костадинов предпочете да влезе от столичния район, то тогава депутат ще стане Коста Стоянов.

Общо 21 кандидати за народни представители са отказали да бъдат депутати в 52-рото Народно събрание, но сред тях няма кандидати от Трети МИР - Варна.

♦Велико Търново

В 4 МИР-Велико Търново ще има осем народни представители. На днешното си заседание Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви следното разпределение на мандатите по партии и коалиции:

„Прогресивна България“ - 5 мандата

ГЕРБ-СДС - 1 мандат

"Продължаваме промяната - Демократична България" - 1 мандат

"Възраждане" - 1 мандат

Според регистрираните в Районната избирателна комисия листи, първите, които се очакват да влязат в парламента, са:

"Прогресивна България"

проф. Янка Тянкова

Георги Чакъров

доц. Диана Димитрова

Александър Узунов

Валентин Гечевски

ГЕРБ-СДС

проф. Костадин Ангелов

"Продължаваме промяната - Демократична България"

арх. Йордан Терзийски

"Възраждане"

Ангел Янчев

Общо 21 кандидати за народни представители са отказали да бъдат депутати в 52-рото Народно събрание, но сред тях няма кандидати от 4 МИР - Велико Търново.

♦Видин

От 5-и многомандатен избирателен район в 52-рия парламент влизат четирима народни представители. На днешното си заседание Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви следното разпределение на мандатите по партии и коалиции:

„Прогресивна България“ – два мандата

ГЕРБ-СДС – един мандат

„Продължаваме промяната – Демократична България“ – един мандат

„Прогресивна България“

Първите двама в листата на формацията са:

Цветомир Милотинов Цветанов

Лилия Маринова Димитрова

ГЕРБ-СДС

Първият в листата на формацията е:

Росица Любенова Кирова

„Продължаваме промяната – Демократична България“

Първият в листата на формацията е:

Любен Иванов Иванов

Общо 21 кандидати за народни представители са отказали да бъдат депутати в 52-рото Народно събрание, но сред тях няма от 5-и МИР - Видин.

♦Враца

От 6-и Многомандатен избирателен район в 52-рия парламент влизат шестима народни представители. На днешното си заседание Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви следното разпределение на мандатите по партии и коалиции:

„Прогресивна България“ - 4 мандата

ГЕРБ-СДС – 1 мандат

„Движение за права и свободи – ДПС“ – 1 мандат

Според регистрираните в Районната избирателна комисия листи, първите, които се очакват да влязат в парламента, са:

„Прогресивна България“

Арх. Иван Шишков

Георги Митов

Михаил Михайлов

Тихомир Кръстев

ГЕРБ-СДС

Красен Кръстев

ДПС

Иво Цанев

Общо 21 кандидати за народни представители са отказали да бъдат депутати в 52-рото Народно събрание, но сред тях няма кандидати от 6 МИР - Враца.

♦Габрово

От 7-ми избирателен район Габрово за 52-рото Народно събрание се избират 4 депутати. Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви следното разпределение на мандатите по партии и коалиции:

„Прогресивна България“ – 2 мандата

ГЕРБ-СДС – 1 мандат

Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ – 1 мандат

Според регистрираните в Районната избирателна комисия листи, първите, които се очакват да влязат в парламента, са:

Коалиция „Прогресивна България“

Николай Косев

Данаил Петков

ГЕРБ-СДС

Томислав Дончев - той е водач и в 23 МИР - София и следва да избере от кой район ще влезе в парламента

Ако Дончев избере да влезе в Народното събрание от листата в София, следващият поред в листата на ГЕРБ-СДС в Габрово е Михаил Митов.

„Продължаваме промяната – Демократична България“

Богомил Петков - той е водач и в 20-и МИР Силистра и следва да избере от кой район ще влезе в парламента

Ако Петков избере да влезе в Народното събрание от листата в София, следващият поред в листата на ПП-ДБ в Габрово е Чавдар Куманов.

♦Добрич

От 8-и Многомандатен избирателен район в 52-рия парламент влизат петима народни представители. На днешното си заседание Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви следното разпределение на мандатите по партии и коалиции:

„Прогресивна България“ - 3 мандата

ГЕРБ-СДС – 1 мандат

„Продължаваме промяната – Демократична България“ – 1 мандат

Според регистрираните в Районната избирателна комисия листи, първите, които се очакват да влязат в парламента, са:

„Прогресивна България“

Румен Мунтянов

Стоян Петров

Стелиян Гандев

ГЕРБ-СДС

Деница Сачева

„Продължаваме промяната – Демократична България“

Свилен Трифонов - той е втори в листата на коалицията в Плевен

♦Кърджали

От избирателен район Кърджали за 52-рото Народно събрание се избират петима депутати. Разпределението на мандатите по партии и коалиции е публикувано на интернет страницата на ЦИК:

„Прогресивна България“ - 1 мандат

„Движение за права и свободи – ДПС“ – 3 мандата

„Възраждане“ – 1 мандат

Според регистрираните в Районната избирателна комисия листи, първите, които се очакват да влязат в парламента, са:

„Движение за права и свободи -ДПС“

Делян Пеевски – той водач на листата в 9 МИР - Кърджали и в 1 МИР - Благоевград

Ерол Мюмюн

Неджми Али

Шинаси Сюлейман – ако Делян Пеевски избере да влезе в Народното събрание от Благоевград, Шинаси Сюлейман би имал възможността да стане депутат от Кърджали.

Ерол Мюмюн, Неджми Али и Шинаси Сюлейман обаче са сред 21-те кандидати, отказали се бъдат депутати в 52-рото Народно събрание. Имената им бяха обявени на заседание на ЦИК, с което автоматично мандатите отиват за следващите според подредбата в партийната листа в Кърджали. Това са:

Байрам Байрам

Айтен Сабри

Сейфи Мехмедали - ако Делян Пеевски избере да влезе в парламента от Благоевград, Сейфи Мехмедали ще стане депутат от Кърджали.

„Прогресивна България“:

Иван Демерджиев – той водач на листата в 9 МИР – Кърджали и втори в 24 МИР – София

Емине Гюлестан - тя би станала депутат от Кърджали ако Демерджиев избере да влезе в парламента от листата в София

„Възраждане“

Георги Георгиев – водач на листата в 9 МИР – Кърджали и 29 МИР – Хасково. Партията не печели мандат в Хасково, затова той ще влезе като депутат от Кърджали.

♦Кюстендил

От 10-и Многомандатен избирателен район – Кюстендил в 52-рия парламент влизат четирима народни представители. На днешното си заседание Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви следното разпределение на мандатите по партии и коалиции:

„Прогресивна България“ – 2 мандата

ГЕРБ – СДС – 1 мандат

„Движение за права и свободи – ДПС“ – 1 мандат

Според регистрираните в Районната избирателна комисия листи, първите, които се очакват да влязат в парламента, са:

„Прогресивна България“

Явор Гечев

Ани Кръстева

ГЕРБ-СДС

Христо Терзийски

"Движение за права и свободи - ДПС"

Николай Златарски

♦Ловеч

От 11-и многомандатен избирателен район Ловеч в 52-рия парламент влизат четирима народни представители. На днешното си заседание Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви следното разпределение на мандатите по партии и коалиции:

„Прогресивна България“ - 2 мандата

ГЕРБ-СДС – 1 мандат

„Възраждане“ – 1 мандат

Според регистрираните в Районната избирателна комисия листи, първите, които се очакват да влязат в парламента, са:

„Прогресивна България“

Ивет Горанова

Тихомир Тотев

ГЕРБ-СДС

Николай Нанков

„Възраждане“

Ивелин Първанов

♦Монтана

В 12-и многомандатен избирателен район Монтана за 52-рото Народно събрание са избрани четирима депутати. ЦИК обяви следното разпределение на мандатите по партии и коалиции:

„Прогресивна България“ – два мандата

ГЕРБ-СДС – един мандат

„Движение за права и свободи – ДПС“ – един мандат.

Според регистрираните в РИК листи, първите, които се очаква да влязат в парламента, са:

„Прогресивна България“

Водач на листата е Димитър Петров.

Втори е Пламен Абровски.

ГЕРБ-СДС

Водач на листата е Румен Христов.

„Движение за права и свободи – ДПС“

Водач на листата е Димитър Аврамов, който е първи и в листата и в 15-и МИР -Плевен и следва да реши откъде ще влезе. Следващата в листата е Надя Петрова.

♦Пазарджик

От 13-ти Многомандатен избирателен район в 52-рия парламент влизат осем народни представители. На днешното си заседание Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви следното разпределение на мандатите по партии и коалиции:

"Прогресивна България" - 5 мандата

"ГЕРБ - СДС" - 1 мандат

"Продължаваме промяната - Демократична България" - 1 мандат

"Движение за права и свободи" - 1 мандат

Според регистрираните в Районната избирателна комисия листи, първите, които се очакват да влязат в парламента, са:

"Прогресивна България"

Гълъб Донев

Д-р Георги Петров

Пламен Тодев

Милен Трифонов

Васил Филев

ГЕРБ - СДС

Стефан Мирев

"Движение за права и свободи"

Искра Михайлова

"Продължаваме промяната - Демократична България"

Ивайло Шотев

♦Перник

От 14-и Многомандатен изборен район - Перник в 52-рия парламент влизат четирима народни представители. На днешното си заседание Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви следното разпределение на мандатите по партии и коалиции:

„Прогресивна България“ – 2 мандата

ГЕРБ-СДС – 1 мандат

„Възраждане“ – 1 мандат

Според регистрираните в Районната избирателна комисия листи, първите, които се очакват да влязат в парламента, са:

Коалиция „Прогресивна България“

Петър Витанов

Мартин Мариов Жлябинков

ГЕРБ-СДС

Георг Георгиев

„Възраждане“

Димо Дренчев

♦Плевен

От 15-и Многомандатен изборен район - Плевен в 52-рия парламент влизат осем народни представители. Разпределението на мандатите по партии и коалиции е публикувано на интернет страницата на ЦИК:

„Прогресивна България“ – 5 мандата

ГЕРБ-СДС – 1 мандат

„Продължаваме промяната – Демократична България“ – 1 мандат

„Движение за права и свободи – ДПС“ – 1 мандат

Според регистрираните в Районната избирателна комисия листи, първите, които се очакват да влязат в парламента, са:

Коалиция „Прогресивна България“

Водач на листата е Димитър Здравков.

Следващите четирима са Иван Вачев, Лорин Лоринков, Антонио Василев, Кристина Андреева.

В листата на партията е възможно разместване, тъй като кандидатът под номер 15 Борислав Георгиев е събрал 4552 преференции.

ГЕРБ-СДС

Първи в листата е Валери Лачовски

„Продължаваме промяната – Демократична България“

Първи в листата е Богдан Богданов (той е и водач в 12-и МИР – Монтана и ще трябва да избере от кой район ще влезе в парламента)

Движение за права и свободи - ДПС

Първи в листата е Димитър Аврамов (той е и водач в 12-и МИР – Монтана и ще трябва да избере от кой район ще влезе в парламента)

♦Пловдив-град

От 16-и Многомандатен избирателен район Пловдив-град в 52-рия парламент влизат 12 народни представители. На днешното си заседание Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви следното разпределение на мандатите по партии и коалиции:

„Прогресивна България“ - 7 мандата

ГЕРБ-СДС – 2 мандата

„Продължаваме промяната – Демократична България“ – 2 мандата

„Движение за права и свободи – ДПС“ – няма

„Възраждане“ – 1 мандат

Според регистрираните в Районната избирателна комисия листи, първите, които се очакват да влязат в парламента, са:

„Прогресивна България“

Владимир Николов

Катя Стайкова

Петър Тодоров

Стефан Свиленов

Даниела Николова-Кършева

Нели Карабахчиева

Христо Симеонов

ГЕРБ-СДС

Бойко Борисов - той е водач на листата на ГЕРБ-СДС и в 25-и МИР –София

Георги Георгиев - той обяви в профила си във фейсбук, че се отказва от мястото си в листата на ГЕРБ – СДС. Неговото място в листата заема Красимир Терзиев, който става втори след водача Бойко Борисов.

„Продължаваме промяната – Демократична България“

Асен Василев - Той е водач и в 29-и МИР Хасково и трябва да избере от кой район ще влезе в парламента

Манол Пейков

Осмият в листата - Чило Попов има 2809 преференции, Манол Пейков - 2232.

„Възраждане“

Ангел Георгиев

♦Пловдив-област

От 17 многомандатен избирателен район Пловдив-област в 52-рия парламент влизат 11 народни представители. На днешното си заседание Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви следното разпределение на мандатите по партии и коалиции:

„Прогресивна България“ - 8 мандата

ГЕРБ – СДС – 1 мандат

„Продължаваме промяната – Демократична България“ – 1 мандат

„Движение за права и свободи – ДПС“ – няма мандати

„Възраждане“ – 1 мандат

„Прогресивна България“

Първите седем в листата на формацията са:

1. Иван Лалов

2. Йордан Йовчев

3. Галин Дурев

4. Димитър Балев

5. Петър Янков

6. Павлина Ковачева

7. Атанас Калчев

8. Стефан Цанков

ГЕРБ – СДС

Първият в листата на формацията е:

1. Цвета Караянчева

„Продължаваме промяната – Демократична България“

Първият в листата на формацията е:

1. Йордан Иванов

ДПС

Нямат депутати от 17-и МИР

„Възраждане“

Първият в листата на формацията е:

1. Кръстьо Врачев

♦Разград

От 18-т многомандатен избирателен район - Разград в 52-рия парламент влизат четирима народни представители. На днешното си заседание Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви следното разпределение на мандатите по партии и коалиции:

„Прогресивна България“ - два мандата

„Продължаваме промяната – Демократична България“ – един мандат

„Движение за права и свободи – ДПС“ – един мандат

„Прогресивна България“

Първите двама в листата на формацията са:

Маломир Власов

Рашид Узунов

„Продължаваме промяната – Демократична България“

Първият в листата на формацията е:

Джипо Николов Джипов

ДПС

Първият в листата на формацията е:

Халил Летифов (Летифов е водач и в листата в 22-и МИР - Смолян, като той трябва да избере от кой район да влезе и съответно може да има пренареждане на листата)

♦Русе

От 19-и многомандатен избирателен район Русе в 52-рото Народно събрание влизат седем народни представители. На днешното си заседание Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви следното разпределение на мандатите по партии и коалиции:

Коалиция "Прогресивна България" - четири мандата

Коалиция ГЕРБ-СДС - един мандат

Коалиция "Продължаваме промяната - Демократична България" - един мандат

Партия "Движение за права и свободи - ДПС" - един мандат

"Прогресивна България"

Първите четирима в листата на формацията са:

Живка Бучуковска

Емил Денков

Симеон Иванов

Красимир Иванов

ГЕРБ-СДС

Първа в листата на формацията е:

Теменужка Петкова - водач на листите на ГЕРБ-СДС в Русе и в Търговище (коалицията няма да има представител в Народното събрание от Търговище)

"Продължаваме промяната - Демократична България"

Първа в листата на формацията е:

Надежда Йорданова

"Движение за права и свободи" - ДПС:

Първа в листата на формацията е:

Атидже Алиева-Вели

♦Силистра

От 20-ти Многомандатен избирателен район - Силистра за 52-рото Народно събрание се избират четирима депутати. На днешното си заседание Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви следното разпределение на мандатите по партии и коалиции:

„Прогресивна България“ - 2 мандата

„Движение за права и свободи – ДПС“ – 1 мандат

ГЕРБ-СДС – 1 мандат

Според регистрираните в Районната избирателна комисия листи, първите, които се очакват да влязат в парламента, са:

„Прогресивна България“

Слави Василев

Димитър Тодоров

„Движение за права и свободи – ДПС“

Трима души от листата на ДПС отказват място в парламента – Неждет Джевдет Ниази, Невхис Лютфи Мустафа и Сезгин Басри Алиибрям. Следващият в листата е Тансер Ибрям Бейти.

ГЕРБ-СДС

Милен Делийски

♦Сливен

От 21-ви многомандатен избирателен район в 52-рия парламент влизат шестима народни представители. На днешното си заседание Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви следното разпределение на мандатите по партии и коалиции:

„Прогресивна България“ - четири мандата

ГЕРБ-СДС – един мандат

Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ – един мандат

„Прогресивна България“

Първите четирима в листата на формацията са:

Весела Момчева – Таун

Димитър Кънев

Ивайло Христов

Валентин Петров

ГЕРБ-СДС

Първата в листата на формацията е:

Десислава Танева

„Продължаваме промяната – Демократична България“

Първата в листата на формацията е:

Татяна Султанова

♦Смолян

От 22-ри многомандатен избирателен район (МИР) – Смолян в 52-рото Народно събрание влизат 4 народни представители. На днешното си заседание Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви следното разпределение на мандатите по партии и коалиции:

"Прогресивна България" - 2 мандата

ГЕРБ - СДС- 1 мандат

"Движение за права и свободи - ДПС" - 1 мандат

Според регистрираните в РИК листи, депутатите, които се очакват да влязат в парламента, са:

„Прогресивна България“

Първите двама в листата са:

Петър Стойчев

Стефан Сабрутев

ГЕРБ-СДС

Първи в листата е:

Красимир Събев

"Движение за права и свободи - ДПС"

Първи в листата е:

Халил Летифов

Вторият в листата Владимир Янков ще влезе в парламента, ако Халил Летифов, предпочете 18-и МИР - Разград, от който също е избран.

23 МИР София

От 23-ти многомандатен избирателен район в 52-рия парламент влизат 19 народни представители. На днешното си заседание Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви следното разпределение на мандатите по партии и коалиции:

„Прогресивна България“ - осем мандата

„Продължаваме промяната – Демократична България“ – седем мандата

ГЕРБ-СДС – три мандата

„Възраждане“ – един мандат

„Прогресивна България“

Първите осем в листата на формацията са:

Михаела Милчева Доцова

Даниел Славеев Парушев

Динко Любомиров Странски

Нихал Фехмиева Юзерган

Здравко Александров Огнянов

Ирина Славчова Асиова-Диамант

Иван Георгиев Голомеев

Светла Вълканова Коджабашева

„Продължаваме промяната – Демократична България“

Първите седем в листата на формацията са:

Николай Денков Денков (Той е водач и в Благоевград и трябва да избере от кой район ще влезе в парламента)

Божидар Пламенов Божанов ( Той размества листата, тъй като има 13 528 преференции)

Елисавета Димитрова Белобрадова (Тя размества листата, тъй като има 9864 преференции)

Атанас Петров Атанасов

Венко Николов Сабрутев

Стою Теодоров Стоев

Александра Красимирова Стеркова

ГЕРБ-СДС

Първите три в листата на формацията са:

Томислав Пейков Дончев (Дончев е водач и в листата в 7-и МИР Габрово, като той трябва да избере от кой район да влезе и съответно може да има пренареждане на листата)

Рая Назар Назарян

Тома Любомиров Биков

„Възраждане“

Първият в листата на формацията е:

Цончо Томов Ганев (Той е водач на листата и в Бургас и трябва да избере от кой район ще влезе в парламента)

24 МИР София

В 24-и многомандатен избирателен район (МИР) – София в 52-рото Народно събрание са избрани 13 депутати. На днешното си заседание Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви следното разпределение на мандатите по партии и коалиции:

"Прогресивна България" 6 мандата.

"Продължаваме Промяната – Демократична България“ - 4 мандата.

ГЕРБ-СДС - 2 мандата

"Възраждане" - 1 мандат.

От 24-и МИР София в 52-то Народно събрание се очакват да влязат:

"Прогресивна България"

Стефан Александров Белчев

Иван Петев Демерджиев (който е избран и като водач в листата в 9-и МИР – Кърджали)

Александра Йовчева Вълчева

Васил Иванов Горанов

Иван Димитров Янев

Владимир Петров Раков

„Продължаваме Промяната – Демократична България“

Ивайло Николаев Мирчев

Велислав Величков Величков

Васил Христов Пандов

Мартин Димитров Димитров

Възможно е пренареждане на листата заради големия брой лични преференции на Анна Маринова Бодакова.

ГЕРБ-СДС

Делян Александров Добрев

Йорданка Асенова Фандъкова

„Възраждане“

Петър Николаев Петров

25 МИР София

От 25-и многомандатен избирателен район в 52-рия парламент влизат 14 народни представители. На днешното си заседание Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви следното разпределение на мандатите по партии и коалиции:

КП„Прогресивна България“ – 7 мандата

КП„Продължаваме промяната – Демократична България“ – 4 мандата

КП ГЕРБ-СДС – 2 мандата

„Възраждане“ – 1 мандат

От 25-и МИР-София-град в 52-то Народно събрание се очакват да влязат:

„Прогресивна България“

Първите седем кандидати за депутати в листата са:

Румен Георгиев Радев, водач и в Бургас

Константин Василев Проданов

Румяна Любенова Петрова

Кирил Атанасов Атанасов (който подаде заявление, че се отказва от депутатското място)

Тодор Иличов Барболов

Асен Илиев Бабачев

Иван Илчев Ангелов.

На осмо място е Момчил Викторов Терзийски, който се очаква да влезе на мястото на Кирил Атанасов.

Александра Павлова Ангелакова е девета и може да влезе в парламента, ако Румен Радев избере да е депутат от Бургас.

„Продължаваме промяната-Демократична България“

Първите четирима кандидати за депутатите в листата са:

Бойко Илиев Рашков

Александър Димитров Симидчиев

Катя Максимова Панева

Марин Михайлов Тихомиров

ГЕРБ-СДС

Първите двама кандидати за народни представители в листата са:

Бойко Методиев Борисов, който е водач и в Пловдив-град

Стефан Антонов Арсов

Лъчезар Богомилов Иванов може да влезе в парламента, ако Бойко Борисов избере да е депутат от Пловдив.

„Възраждане“

Първият в листата е:

Костадин Тодоров Костадинов, който е водач и във Варна

Втората в листата Маргарита Иванова Махаева може да влезе в парламента, ако Костадин Костадинов избере да е депутат от Варна.

♦София-област

От 26-и многомандатен избирателен район в 52-рия парламент влизат осем народни представители. На днешното си заседание Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви следното разпределение на мандатите по партии и коалиции:

„Прогресивна България“ - пет мандата

ГЕРБ-СДС – два мандата

„Продължаваме промяната – Демократична България“ – един мандат

„Прогресивна България“

Първите петима в кандидатдепутатската листа на формацията са:

Румен Ангелов Миланов

Антон Константинов Кутев

Тодор Любенов Джиков

Здравко Марков Марков

Бойко Александров Младенов

ГЕРБ-СДС

Първите двама в листата на формацията са:

Младен Найденов Маринов

Марин Василев Маринов

„Продължаваме промяната – Демократична България“

Първият в листите на формацията е:

Атанас Владиславов Славов

♦Стара Загора

От 27 многомандатен избирателен район в 52-рия парламент влизат 11 народни представители. На днешното си заседание Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви следното разпределение на мандатите по партии и коалиции, публикувано на сайта на Районната избирателна комисия:

„Прогресивна България“ - 6 мандата

ГЕРБ-СДС – 2 мандата

„Продължаваме промяната – Демократична България“ – 1 мандат

„Движение за права и свободи – ДПС“ – 1 мандат

„Възраждане“ – 1 мандат

„Прогресивна България“

Първите шест в листата на формацията са:

Александър Пулев (Александър Пулев е избран за народен представител и като втори в листата с кандидати за депутати от 30-и МИР -Шумен, като той трябва да избере от кой район да влезе и съответно може да има пренареждане на листата)

Крум Неделков

Елена Нонева

Вяра Петрова

Мариям Сакъз

Красимир Папазов

ГЕРБ-СДС

Първите двама в листата на формацията са:

Красимир Вълчев (Вълчев е водач и в листата в 18 МИР Разград, но, по данни на РИК Разград, ГЕРБ няма да има мандати от Разградска област в следващия парламет)

Маноил Манев

Третата в листата Илиана Жекова има 1330 преференциални вота, а Маноил Манев - 737, става ясно от протокола на Районната избирателна комисия.

„Продължаваме промяната – Демократична България“

Първият в листата на формацията е:

Радослав Рибарски

ДПС

Първите двама в листата на формацията бяха Иса Бесоолу и Николай Тонев, които са подали заявления да бъдат заличени от листите с кандидати за депутати. Така начело застава Шендоан Халит.

„Възраждане“

Първият в листата на формацията е:

Искра Михайлова

♦Търговище

От 28-ми Многомандатен избирателен район – Търговище в 52-рия парламент влизат четирима народни представители. На днешното си заседание Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви следното разпределение на мандатите по партии и коалиции:

„Прогресивна България“ – два мандата

“Движение за права и свободи – ДПС” – два мандата

„Прогресивна България“

Първите двама в листата на формацията са:

Илко Илиев

Георги Георгиев

Движение за права и свободи – ДПС

Първите двама в листата на партията са:

Неждет Шабан

Джем Яменов

♦Хасково

От 29-и Многомандатен избирателен район (МИР) – Хасково в 52-рия парламент влизат осем народни представители. На днешното си заседание Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви следното разпределение на мандатите по партии и коалиции:

„Прогресивна България“ – пет мандата

ГЕРБ-СДС – един мандат

„Продължаваме промяната – Демократична България“ – един мандат

„Движение за права и свободи – ДПС“ – един мандат

„Прогресивна България“

Първите пет в листата на формацията са:

Димитър Стоянов

Радослав Вълчев

Светлана Митошева

Десислава Костова

Надежда Колева – Стойчева

ГЕРБ-СДС

Първи в листата на коалицията е:

Делян Добрев (Добрев е водач на листата на ГЕРБ-СДС в 24-и МИР – София, като той трябва да избере от който район да влезе)

„Продължаваме промяната – Демократична България“

Първият в листата на политическата сила е:

Асен Василев (Той е водач и на листата и в 16-и МИР – Пловдив и трябва да избере от кой район ще влезе в парламента)

ДПС

Първият в листата на ДПС е Мехмед Атаман. Той обаче е подал заявление, че се отказва от мандата си и така на негово място се очаква да влезе вторият в листата Станислав Анастасов.

♦Шумен

От 30-и Многомандатен избирателен район (МИР) – Шумен в 52-рото Народно събрание влизат шестима депутати. На днешното си заседание Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви следното разпределение на мандатите по партии и коалиции:

„Прогресивна България“ – три мандата

ГЕРБ-СДС – един мандат

Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ – един мандат

ДПС – един мандат

„Прогресивна България“

Първите четирима в листата на коалицията са:

Явор Плашилски

Александър Пулев

Стела Загорчева - Серафимова

Милена Недева, бивш кмет на Община Каспичан

Очаква се Александър Пулев да избере да бъде народен представител от Старозагорския избирателен район, където оглавяваше листата на „Прогресивна България“ и да освободи едно депутатско място за следващите в листата от 30-и МИР – Шумен, съобщиха за БТА от пресцентъра на коалицията в областния град.

ГЕРБ-СДС

Първият в листата на формацията е:

Даниел Митов

„Продължаваме промяната – Демократична България“

Първата в листата на коалицията е:

Айлин Пехливанова

ДПС

Първи в листата на партията е кметът на Община Каолиново Нида Ахмедов. Той подаде заявление с отказ да бъде народен представител, прието от ЦИК. Очаква се неговото място в 52-рия парламент да заеме вторият в листата Хамид Хамид, който оглавяваше листата на ДПС и в Габровския избирателен район.

♦Ямбол

От 31-ви Многомандатен избирателен район – Ямбол в 52-рия парламент влизат четирима народни представители. На днешното си заседание Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви следното разпределение на мандатите по партии и коалиции:

„Прогресивна България“ – три мандата

„Движение за права и свободи – ДПС“ – един мандат

Според регистрираните в Районната избирателна комисия листи, първите, които се очакват да влязат в парламента, са:

„Прогресивна България“

Енчо Керязов

Иван Димитров

Добромир Георгиев

Четвъртият в листата – Стоян Петков, получава персонална подкрепа от 2044-ма души от общо 26 342, гласували за „Прогресивна България” в региона, показа справка в публикуваните резултати. Резултатът му надхвърля прага от 7%, нужен за пренареждане на листата.

„Движение за права и свободи – ДПС“

Сейфи Мехмедали – той бе кандидат и в Кърджали, на седма позиция в листата там.