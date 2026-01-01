"Продължаваме промяната" и "Демократична България" ще регистрират две отделни парламентарни групи, съобщава "24 часа". Това предвижда споразумение, което вече един час обсъждат депутатите, избрани с листата на ПП-ДБ.

Текстът на споразумението е предложен от лидера на "Продължаваме промяната" Асен Василев. Той предвижда макар и в две групи, доскорошната коалиция да сформира парламентарен съюз.

ПП и ДБ се съгласяват да издигнат заедно кандидат за президент на изборите през есента на тази година и да се явявт заедно на изборите за кмет на столичния район "Средец". Няма да се разделят и в общинските съвети, където имат общи групи.

В парламента двете парламентарни групи ще провеждат общи законодателни инициативи и ще имат координационни срещи по общите политики като промяна на съдебната система.

На влизане Йордан Иванов от ДБ заяви пред журналисти: "Ние искаме единство. Това е нашата позиция". На въпрос дали ще бъде подписано официално споразумение, той отговори: "Надяваме се".

Какво следва за ПП-ДБ?

Ивайло Мирчев също заяви, че трябва да бъдат обединени и да бъдат заедно, защото "трябва да противостоят на тази концентрация на власт в "Прогресивна България" и защото това е важно за страната."

По думите му е важно да бъдат обединени заради предстоящите президентски избори, за да излъчат силна кандидатура.

Лидерът на ПП Асен Василев пък заяви, че най-важната новина днес е, че излезе бюджетът на нула, така че няма никакви проблеми, както обяснихме и преди две седмици. Никакви притеснения за българските граждани, никакви притеснения за бюджета на България в момента.

На всички други въпроси, заяви Василев, ще отговори след срещата.

Напрежението не идва от нас. Това заяви Надежда Йорданова от "Да, България" на влизане в централата.

"Ние влизаме с мандат за обща група, защото така ще дадем по-силен отговор на едноличната власт, която се задава от страна на формацията на Радев и за да дадем силна платформа за президентските избори", каза Йорданова.

Преди дни стана ясно, че "Продължаваме Промяната" свиква Националния си съвет, на който се очаква да бъде направен анализ на изборните резултати. Ръководството на партията трябва да реши и как да отговори на предложението за коалиционно споразумение от страна на "Да, България".

Припомняме, че от "Да, България" настояват за подписване на официално споразумение с ПП и ДСБ, което да регламентира бъдещите отношения в коалицията.