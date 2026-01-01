Очакваме новите управляващи да не се огънат. Очакваме да покажат, че това, което им гласува обществото като подкрепа, идва с огромни очаквания и те трябва да ги посрещнат. Следващото правителство ще има безпрецедентна подкрепа както в парламента, така и в президенството и в тази ситуация търсенето на врагове и оправдания би било израз на политическа немощ. Това каза служебният министър-председател Андрей Гюров преди началото на първото заседание на новото Народно събрание.

Хората излязоха по улиците, но дори и сега те да са вкъщи, техните искания и очаквания към едно добро управление за страната остават същите. Хората искат управление без алчност, без арогантност, без самозабравяне, каза още той.

Удари първият звънец на 52-рото Народно събрание, депутатите положиха клетва

За последните два месеца служебното правителство направи много да покаже, че България работи по-добре без модела Борисов-Пеевски. Показа, че може да се работи смело и с гръбнак, че може да се работи с почтеност.

По думите на Гюров не са водени разговори с Румен Радев, за да може министри от служебното правителство да са част от редовен кабинет.

Според него, ако Георги Кандев остане главен секретар на МВР, това би било най-добрият знак, който може да се даде. Според Гюров е най-добре да се намерят правилните хора, да им се зададе правилната посока и подкрепа, за да си свършат работата.