В петък, 8 май, ще има ново правителство. Това каза след консулатациите за съставяне на правителство при президента депутатът Антон Кутев.

"Ние сме наясно, че българите очакват бързи действия и сме готови за тях. Сигурно е, че до края седмицата ще има правителство. В петък, 8 май, ще има ново правителство. Основните цели са ясни. Разбира се, на първо място стои борбата със завладяната държава и с корупцията. Изключително важна част от нашата работа ще бъдат цените и икономическите въздействия върху инфлацията и възможностите по някакъв начин да бъде овладяна инфлацията. От нас може да очаквате динамична, бърза работа в интерес на българските граждани и в издигане на държавността. За нас е изключително важно да променим модела на работа в България и мисля, че това ще стане ясно изключително бързо. Ще видите това", заяви Кутев.

Президентът Илияна Йотова започна днес консултации с представители на парламентарните групи в 52-рото Народно събрание.

Първи на разговори при нея дойдоха представителите на най-голямата парламентарна сила – „Прогресивна България“. С президента се срещнаха председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ Петър Витанов и депутатите Гълъб Донев, Антон Кутев и Владимир Николов.

Докато Йотова разговаряше с представителите на „Прогресивна България“, навън прелитаха военни самолети, които са част от подготовката за 6 май.

Йотова поздрави „Прогресивна България“ с големия успех на парламентарните избори. В следващите месеци ще трябва да защитите изборния резултат, който постигнахте на парламентарните избори. Ще бъде трудно, но се надявам, че ще се справите. Ще бъде важно и вашето отношение към опозицията, каза Йотова. Тя им пожела на добър час.

След този изборен резултат държавата ни е в една нова политическа ситуация. Българите гласуваха за стабилна България, за стабилно правителство и за сигурност - във всички аспекти на това понятие, отбеляза президентът. От вас ще зависи всичко оттук-нататък, хората ще разпознават категорично и кой носи отговорността.

Президентът припомни, че живеем и работим в условията на удължен бюджет. "Много е трудно за икономиката на страната, но и за всеки български гражданин. Служебното правителство се справи донякъде, но не достатъчно, за да защити най-бедните и уязвими хора в страната, които изнемогват от това покачване на цените".

Ще бъдем наистина експедитивни. Това, което бихме могли да обещаем, е да сложим край на политическата криза и да отговорим на предизвикателствата, поради които обществото ни даде власт да решим – рязкото обедняване и галопиращата инфлация. На първо време планираме редица законодателни дейности, които да ограничат тези неспиращи цени и масовото обедяване. Търсенето на сигурност, което споменахте, е и за справедливост във всичките й форми - икономическа, социална, правосъдна. Акцент в работата на Народното събрание и на бъдещия Министерски съвет ще бъде пакет от закони, които да възстановят тази справедливост, защото тя е в основата на огромните очаквания. Това каза председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ Петър Витанов по време на консултациите с президента Илияна Йотова преди връчването на първия проучвателен мандат за съставяне на правителство.

Съзнаваме и тези скрити подводни камъни, които има, макар че не сме напълно наясно с тях. За нас потенциалния бюджетен дефицит е огромен проблем. Предстоят ни трудни месеци, добави още Витанов.

По думите му във външнополитически план искам да успокоя онези критици, които очакват радикален и краен завой, нищо подобно - девет години като президент Румен Радев има много ясни позицици, до които се доближават почти всички вече европейски лидери.

Не бих навлизал в дълбочина по отношение на публичните финанси и държавния бюджет, тъй като не съм запознат в дълбочина с официалните отчети от Министерството на финансите. Бих споменал притеснителното състояние на бюджетния дефицит, което към април е 1,4% от БВП, добави Донев.

Може би едно от първите решения, което трябва да приеме Народното събрание, е нов лимит на дълга, за да може държавата да осигури плащанията за пенсии и заплати, посочи той.

По думите му, това повишение се дължи основно на някои разходи – за персонал, за пенсии и капиталови разходи. Това говори, че структурата на разходната част не е добре структурирана и ще доведе до редица негативи, тъй като това са дългосрочни разходи и се повтарят с годините. Според него върви трудно и със забавяне усвояването на европейските средства по европейските фондове и ПВУ.

Гълъб Донев отбеляза, че основна насока при тези плащания ще бъде какво може да бъде спасено и предоговорено.

