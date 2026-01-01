Представители на ГЕРБ-СДС бяха на консултации при държавния глава Илияна Йотова преди връчването на първия проучвателен мандат за съставяне на правителство. За срещата дойдоха Томислав Дончев, Рая Назарян и Йорданка Фандъкова.

"Надяваме се на стабилност, развита и просперираща България, за което от голямо значение е работата на опозицията" - с това приветствие ги посрещна президентът.

Йотова обясни, че във встъпителните думи на ГЕРБ – СДС при първото заседание на 52-рото Народно събрание е чула голямо желание за конструктивизъм: "Разчитам на вас, че в дългата ви практика като управляваща политическа сила имате експертиза за добрите ви идеи оттук нататък. Да бъдете опозиция със своите идеи и ясен и съдържателен парламентарен контрол и да има нов начин на отношение между институциите".

Според президента България е в изключително тежка финансова ситуация. "Работим с бюджет от миналата година, два пъти удължаван. Той още е в левове, докато страната от няколко месеца работи с евро", посочи Илияна Йотова.

"Безспорен капацитет сте по отношение на Плана за възстановяване и устойчивост и законите, които следва да бъдат приети от това Народно събрание", се обърна Йотова към Томислав Дончев, и допълни, че служебният кабинет е оставил проекти в това направление.

Йотова попита ГЕРБ - СДС какво са имали предвид, когато в декларацията си от първото заседание на Народното събрание са казали, че очакват политики с десен профил и непопулярни реформи. Президентът зададе и въпросът - какви са вижданията на ГЕРБ-СДС за най-важните задачи пред страната.

БТА

От своя страна Томислав Дончев ѝ отговори, че като опитен политик Йотова знае, че късите хоризонти в политиката са опасни.

"Най-важното за нас е колкото се може България да има редовно и титулярно правителство, което да се заеме с ключовите предизвикателства", заяви Дончев и постави бюджетът на първо място.

"Ще се радваме да видим курс към бюджетна консолидация. Това ще е приоритет споделен от всички парламентарни партии, каза още той. Дошло е време за тежки решения", категоричен бе той и допълни, че въпреки ролята им на опозиция, ГЕРБ-СДС ще подкрепят "някои от тежките решения с реформаторски профил", които предстоят пред страната.

"На нас гражданите са ни определи ролята на опозиция и мислим да я изпълняваме максимално достойно. С всички наши действия, ние ще направим всичко възможно да подобрим качеството на управлението", даде заявка Томислав Дончев.

От ГЕРБ-СДС посочиха също, че България има предизвикателства, свързани не само с Националния план за възстановяване и устойчивост. "Тъжно е, че в предишното НС не беше събрано достатъчно мнозинство да минат част от реформите. Не трябва по никакъв начин да пада темпото на инвестиционния процес, защото не само за НПВУ, но и за оперативните програми има срокове и, ако плащанията са на стойност по-ниска от целевата, се губят пари", допълни той.

Дончев подчерта, че винаги при "смяна на караула" инвестиционният процес се забавя, което не трябва да бъде допуснато, защото това са пари за общините, бизнеса, гражданите. "Ще полагаме усилия да предлагаме законопроекти, нови идеи, които са важни за нас", увери Дончев и посочи, че категорично смята, че трябва да се продължи с данъчните облекчения за компаниите, които инвестират в научно развойна дейност.

Дончев изтъкна, че новите управляващи имат три опции - или да поддържат дефицит 3 и над 3%, или да ограничават неефективни разходи, или да вдигат данъците. Но според него нито едно от тези решения не е добро. "Като дясно мислещ бих ограничил неефективните държавни разходи, което не означава да страдат социални плащания", подчерта той.

"Радвам се, че сега вече има стабилно мнозинство в Народното събрание, което много бързо изпълни всички конституционни практики и задължения бързо да се избере председател, и да се отговори на очакванията на обществото за една стабилност, сила и увереност на законодателния орган", каза от своя страна и Рая Назарян и допълни: "Наистина пожелавам успех на г-жа Доцова, вярвам, че тя ще се справи. Може да разчита на мен за помощ като човек, който е заемал този пост и има опит. Няма да позволим лоши практики от преди - при сериозната фрагментация в НС, да бъдат продължени и сега, когато може да се покаже другото лице на законодателния орган".

Ще продължим със законодателните инициативи по ПВУ, както и всички добри предложения, касаещи законодателната реформа, могат да разчитат на нашата подкрепа, посочи още тя.

Йордана Фандъкова изрази очакване много бързо да продължи модернизацията на българското образование. Имахме наш инициативи, надявам се на пълен консенсус по тема образование и култура, добави тя.

По-късно предстои държавният глава да разговаря с представители на парламентарните групи на „Движение за права и свободи – ДПС“, „Демократична България“, „Продължаваме промяната“ и „Възраждане“.

По-рано днес президентът Йотова се срещна с парламентарната група на „Прогресивна България“.

