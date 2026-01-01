Начало на важна политическа седмица за сформиране на новата редовна власт.

Във вторник президентът Илияна Йотова започва консултациите с партиите в 52-рото Народно събрание за съставяне на ново правителство. На "Дондуков" 2 тя ще приеме представители на всички парламентарни партии, за да се запознае с техните управленски приоритети.

Най-вероятното първата папка ще бъде връчена още този четвъртък на най-голямата политическа сила - "Прогресивна България". Заявката на партията на Румен Радев е да отидат на "Дондуков" 2 с пълна папка и готов състав на правителство. Ако това се случи, най-вероятно новият кабинет ще положи клетва в петък.

Най-вероятно Радев ще застане начело на новото редовно правителство.

Очаква се и парламентът да започне работа по същество, след като още в първия работен ден всички партии от опозицията входираха свои законопроекти. Три парламентарни групи имат предложения за промени в закона за НСО, с които да се свали охраната за народни представители.