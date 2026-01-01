Само 10 минути дневни упражнения на пода, изпълнявани в легнало положение по гръб, могат да подобрят баланса, гъвкавостта и пъргавината - това установява ново японско проучване, публикувано през април в списанието PLOS One.

Изследователи от Токийския университет по земеделие и технологии разработват двуседмична програма, насочена към свързване на стабилността на корема с координацията на долните крайници. Тя включва три основни елемента: активиране на коремните мускули, движение, наподобяващо мост, и координационни упражнения за долните крайници с акцент върху пръстите и глезените. „Дори кратка програма с ниско натоварване, изпълнявана в легнало положение, може да подобри важни физически функции", заяви кореспондиращият автор Томоаки Атоми пред американското издание Fox News Digital. Изследователите предлагат програмата да се изпълнява сутрин, за да „събуди" системите на тялото за баланс и координация.

Проучването включва два експеримента - единият с 17 здрави млади мъже, другият с 22 млади възрастни. Подобренията са отчетени в баланса, страничната пъргавина и гъвкавостта на торса, но не и в силата на хватката, скока на дължина или спринта. „Най-значимото откритие беше, че балансът и страничното стъпване са се подобрили без значителни промени в максималната сила", казва Атоми. Авторите признават ограниченията на изследването - малки извадки, кратък период и участници предимно млади здрави мъже - и препоръчват резултатите да се разглеждат като предварителни. Джордан Уайс, асистент-професор в медицинското училище NYU Grossman, коментира, че подобренията отразяват невронна адаптация, а не мускулен растеж, и оценява практическата стойност на формата: „Изпълнението в легнало положение елиминира риска от падане по време на сесията." Хората с наранявания или проблеми с баланса следва да се консултират с лекар, преди да опитат програмата.

Проучването има и личен акцент: физиотерапевтът Атоми разработва програмата съвместно с майка си - д-р Йорико Атоми, негова бивша пациентка с проблеми с коляното и гърба. Дори на 80 години тя продължава да изследва връзката между движение, хранене и здраве. „Посветена съм на създаването на свят, в който хората навсякъде могат да живеят красиви, изправени животи", казва тя.