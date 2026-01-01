Софийски районен съд ще проведе на 4 май разпоредително заседание по делото срещу Станимир Хасърджиев и още трима души, предадени на съд от Софийска градска прокуратура.

Срещу обвиняемите са повдигнати общо 17 обвинения, част от които за извършени престъпления в съучастие, а други – самостоятелно. Сред тях са принуда, полово удовлетворение със сила и заплаха между лица от един и същи пол, както и държане на наркотични вещества.

Според разследването е използван и наркотикът GHB (гама-хидроксибутират), за който се смята, че е бил употребяван с цел склоняване към извършване на сексуални престъпления.

Обвиненията включват още създаване и разпространение на порнографски материали, умишлено заразяване с венерически болести, държане на боеприпаси без разрешение и боравене с оръжие. По делото има данни и за участие на лица под 18-годишна възраст.

Принуда, блудство и наркотикът на изнасилвача: 17 обвинения срещу д-р Хасърджиев и още трима

Събрани са множество сигнали за организирани събития на конкретен адрес в София, при които по данни на разследващите са употребявани наркотични вещества.

През октомври 2025 г. Хасърджиев, актьорът Росен Белов и чуждестранен гражданин са били задържани и оставени в ареста по обвинения, че са държали против волята му 20-годишен младеж в жилище в София. Според сигнала той е бил връзван, заплашван с оръжие и принуждаван да употребява наркотици.

Предстои съдът да се произнесе по допустимостта на обвинителния акт и насрочването на делото по същество.