Софийската районна прокуратура е внесла в съда обвинителен акт срещу четирима обвиняеми, свързани с осъществена принуда, реализирани действия на полово удовлетворение с осъществяването на сила и заплаха, извършени между лица от един и същи пол, както и държането на наркотични вещества, които са установени при извършените четири претърсвания на един и същи апартамент, съобщи прокурор Александра Стефанова.

За адреса са подавани многократно сигнали от съседи за шум, партита с употреба на наркотични вещества, което е водело до проблеми в междусъседсите отношения.

Повдигнати са 17 обвинения за престъпления, част от тях са осъществени в условията на съучастническа дейност, съобщиха от държавното обвинение.

Прокурор Стефанова посочи, че са открили връзка между принудата и наркотичните вещества, които са общи 6 вида. Общото между тях е наркотикът GHB, известен като „наркотикът на изнасилвача“, който се използва за склоняване и осъществяване на полови престъпления.

За наркотика нормативната ни база изостава, снабдяването с този наркотик е много лесно, само с няколко клика може да се поръча. Този вид наркотик се изследва много трудно, елиминира се от организма за часове и почти не оставя следи, води до зависимост подобно на фентанила. Този наркотик в САЩ е сложен в списък 1, уточни прокурор Георги Коджаниколов. Законодателят третира този наркотик като такъв, който има индустриална употреба, обясни още той.

Настоящото дело се явява първото в България, при което този наркотик по категоричен начин е установен като средство, при което лице е склонено и заплашвано с цел осъществяване на полово престъпление.

БТА

Относно деянията, които са осъществени самостоятелно от подсъдимите, повдигнати са 5 отделни обвинения, свързани с държане, разпространение и създаване на порнографски материали.

Файловете, които са изследвани, са буквално стотици. На часто то тях има снимки, а на други клипове с лица, които видимо не надвишават 18 години. Не може да се изключи лична връзка между лицата. Непълнолетните, заснети в клипа, се обръщат, към друго лице във видеото с обръщението "мастър".

Също така има обвинение за умишлено поставяне в опасност от заразяване с два вида венерически болести от един от подсъдимите, както и за държане на боеприпаси без разрешение, както и за боравене с огнестрелно оръжие не с оглед на правилата.

Разпитани са над 80 свидетели. По делото са събрани 46 тома доказателствени материали. Над 30 вещи лица са дали експертни становища.

Става въпрос за 4 души, които са предадени вече на съд, от прокуратурата не уточниха имената им. По информация на NOVA това са Станимир Хасърджиев, моделът Анастасиус Михайлидис, актьорът Росен Белов и бившият участник във френския легион Симеон Дряновски.

Те бяха задържани през декември миналата година след като 20-годишно момче подало жалба, че е държано насила в дома на Хасърджиев.