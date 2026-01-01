Японската компания Kiyomura Corp., която управлява веригата Sushizanmai, постави нов световен рекорд на Гинес за най-скъпа риба тон, продадена на търг.

На първия търг за 2026 г. компанията е платила 510,3 милиона йени (около 3,2 милиона долара) за червеноперест тон с тегло 243 килограма. Рибата е уловена край Ома, в префектура Аомори, съобщава Kyodo News.

Това е най-високата цена, регистрирана от началото на съпоставимите данни през 1999 г. За сравнение, през 2025 г. най-високата оферта на същия търг е била 270 милиона йени.

Суши майсторите на Нарру са шампионите в Sushi Cup 2025, която е част от официалните квалификации за световната суши купа в Токио

Търгът се е провел на рибния пазар Тойосу в Токио. След покупката рибата е била разфасована в главния ресторант на веригата в Цукиджи и сервирана в обектите на Sushizanmai в цяла Япония.

Това е вторият рекорд на компанията в книгата на „Гинес“. През 2013 г. тя беше отличена за покупка на риба тон за 155,4 милиона йени.

Първият търг за годината е традиционно събитие в Япония, възприемано като символ на късмет и възможност за ресторантите да привлекат внимание.

Ранните сутрешни търгове за риба тон са и популярна туристическа атракция, като посетителите могат да ги наблюдават от специална площадка на пазара.