Четвърти ден главният път Смолян – Пампорово остава затворен заради огромното свлачище, което все още е активно. Това е и причината да не може да започне разчистването му. За движение са посочени два обходни маршрута - през прохода "Превала" и село Стойките и през прохода "Рожен", предава БНТ.

Инж. Марин Кушев, ОПУ - Смолян: "Точните размери на свлачището надхвърлят първоначално оповестените – около 70 метра. Вече се вижда, че и след сградата в посока Смолян има още един участък от около 70–100 метра, който също е напукан в посока Пампорово. За момента укрепеният участък стои стабилно. Няма индикации за движение, но това тепърва предстои да се установи след по-обстойни огледи и експертни оценки."

Инж. Кушев подчерта, че има съществуващ обходен път, който в момента е еднолентов.

"Предстои да уточним собствеността на имотите, през които минава. В рамките на деня очаквам яснота дали може да се използва като временен път. Ако са частни имоти, ще се наложи отчуждаване. Освен това пътят трябва да бъде огледан от специалисти, за да се прецени къде може да се разшири и къде да се направят отбивки за разминаване. Имаме опит с подобен обход при свлачището в Тикале, който не беше изграден бързо и в момента не се използва. Така че вариантът е възможен, но няма да стане веднага."

Зарко Маринов, областен управител на Смолян: "Пътят беше затворен още преди свличането, така че няма пострадали. Когато полицията докладва за мирис на газ, незабавно изпратихме екип на пожарната, който спря изтичането. Заради риска – над свлачището има язовир "Пампорово" с около 280 хил. куб. метра вода – потърсихме министъра на земеделието Иван Христанов. Той изпрати екип на „Напоителни системи“, които установиха, че язовирът не е компрометиран. Това ни даде спокойствие. На следващия ден свиках областния кризисен щаб. Първото решение беше да възстановим газоснабдяването в Пампорово, тъй като бяха почивни дни и имаше много туристи. В момента няма проблеми с електричество и вода. Газоподаването беше възстановено след няколко часа със съдействието на всички институции. Кризиснатаситуация беше овладяна и хората могат спокойно да продължат почивката си тук."

Областният управител на Смолян посочи, че днес ще се направят прегледи на двата обходни маршрута.

"В единия има свлечена подпорна стена, покрай реката и движението е в една лента. Ще търсим начин за бързо възстановяване на тази подпорна стена. Освен това ще поискаме проверка на язовира от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, за да изключим възможна връзка със свлачището. Днес ще изпратим писмен доклад до премиера с информация за ситуацията и искане за помощ за овладяване на последиците."