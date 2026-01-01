Най-малко трима души загинаха, след като АТВ се вряза в зрители на автомобилно шоу в Югозападна Колумбия, предаде Франс прес, като се позова на местните власти.
Според постъпилите досега информации за снощния инцидент ранените са 38, обяви в социалната платформа Хуан Карлос Муньос - кмет на град Попаян, където се разигра трагедията.
A 10-year-old girl and another person were killed and 37 injured when a monster truck struck a crowd in Popayán, Colombia; the driver is i...
Както е видно от кадрите, разпространени в социалните мрежи, АТВ се движи по писта с препятствия и се отклонява към множеството зрители. Водачката на превозното средство не е успяла да овладее управлението му след каскада и то се е отклонило извън трасето, разбивайки металните бариери между пистата и публиката.
"Скръбта ни е дълбока", написа Муньос в Екс. Той заяви, че е разпоредил "щателно разследване", за да се изясни всичко около инцидент, какъвто "никога не трябва да се случва".