Започнаха консултациите на президента Илияна Йотова и с представителите на „Продължаваме промяната“. Парламентарната група бе представена от Асен Василев и Николай Денков.

Първият въпрос на държавния глава бе за намеренията на ПГ относно бюджета и съдебната реформа. „Аз не си спомням почти време, в което България да е работила наведнъж с два удължени бюджета. Беше много трудно за вашите колеги от служебния кабинет. При тези трудни условия те оставиха сравнително добро наследство. Но от тук нататък започва вашата работа и искам да чуя как си представяте бюджета. Да отговорим на хората, да ги успокоим, какво ще правите с доходите и какви ще са спешните мерки”, обърна се президентът към ПП. Тя направи призив България да спре да бъде „държавата на изтеклите мандати и временно изпълняващите длъжности“.

От своя страна лидерът на ПП Асен Василев подчерта, че начинът на управление на Бойко Борисов и Делян Пеевски трябва да приключи. "Надявам се този знак да бъде разчетен и от "Прогресивна България", на които беше даден този мандат", допълни той. И отново повтори намерението си законодателни промени, с които да бъде свалена охраната на споменатите партийни лидери.

Според него е необходим преглед на заплатите в държавната администрация и намаляване на броя на министерствата. Лидерът на ПП също така призова настоящият ВСС да не разкрива конкурси за назначаване на областни ръководители на съдилища, защото това е „неморално и нямат обществена подкрепа за това“.

Василев се спря подборно на икономическата ситуацията в страната. Според него финансво страната ни не е в тежка ситуация. Според негов анализ, базиран на данните на МФ, в момента във Фискалния резерв има 6.5 милиарда евро. От тях 2 милиарда са достатъчни, за да се гарантира Сребърният фонд.

„Новото правителство влиза с буфер от около 4 милиарда евро. Това е достатъчно, за да бъде приет бюджетът и да няма проблеми. Взимането на нов дълг, както иска „Прогресивна България“, трябва да бъде много внимателно обосновано“, категоричен е Асен Василев.

Той посочи като важни мерки да се извърши преглед на заплащането в държавната администрация и да се намали броят на министерствата, което в настоящата ситуация е напълно реалистично, защото правителството няма да е коалиционно.

По-рано президентът проведе консултации с представители на „Прогресивна България“ и ГЕРБ-СДС, ДПС и „Демократична България“.

Предстои последната среща на Йотова с представители на парламентарната група на „Възраждане“.

"Не е достатъчно да изберем нов ВСС, не е достатъчна само антикорупционна комисия, важно е как ще запълним с хора, които имат експертиза и опит, и морал и интегритет, за да си свършат работата, и да не се поддават на икономическо, криминално влияние", заяви от своя страна Николай Денков. По думите му е важно как ще се подходи към процедурите за избор на нови членове на ВСС и нова антикорупционна комисия.

"Освен, че тя е част от условията за получаване на средства от ПВУ, тя ни е жизнено необходима като работещ орган, за да може най-накрая бандитите да ги е страх от нещо в тази държава. Като се спрат кражбите, всичко ще си дойде на мястото", смята Денков.

Ще държим високо в нашите приоритети избора на антикорупционна комисия и избора на членовете на ВСС по невиждан досега начин, в който номинации да могат да се получават и от обществените и професионалните организации, каза още Денков.