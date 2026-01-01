Представители от "Демократична България" са на консултации при президента Илияна Йотова преди връчването на мандата за съставяне на правителство в България.

"Българските граждани се произнесоха и ни отредиха ролята на опозиция. Ние ще бъдем конструктимна опозиция, която подкрепя правилните политики, но няма да си мълчим, ако властта се отклони от мандата, получен от българските граждани, а той е за демонтаж на модела", каза Божидар Божанов.

Той отбеляза с притеснение, че в последните дни след изборите темата за модела Пеевски-Борисов "изчезна от думите на бъдещите управляващи и бе заменена с общи формулировки" и се зарече, че те като опозиция ще следят "моделът да бъде напълно демонтиран, за да не се случи поредно прегрупиране".

БТА

"Моделът със сигурност ще се опита да го направи. Днес, включително, излезе една информация, че охраната на господин Пеевски е запазена, благодарение на шефовете на ДАНС и на НСО. Така че моделът няма да се даде и срещу него трябва да има много ясен отпор. В тази връзка един от приоритетите е смяна на ВСС и то максимално бързо, разбира се по правила, които гарантират прозрачност, интегритет на бъдещия ВСС. До края на тази парламентарна сесия, т.е. до края на юли трябва да сме избрали новите членове на ВСС, за да се премине към избор на нов главен прокурор", обясни Божанов.

"С учудване видяхме, че от "Прогресивна България" искат нов таван на държавния дълг, което не кореспондира със заявката им в предизборната кампания, където представиха дясна програма. Такава заявка не звучи добре, от близо 30 години България е с рекорден размер на държавния дълг", каза от своя страна и Ивайло Мирчев. По думите му повишаването на този таван ще е лош знак за инвеститори и за кредитни агенции.

"После, видяхме ГЕРБ, които казаха, че не трябва да се повишава дълга, а те самите през 2025 г. го вдигнаха до рекордни нива. Вече е време за успокояване и всички партии да се обединят около конкретни мерки за стабилизиране на финансите на страната", допълни Мирчев и уточни, че ще бъдат последователни.

Не трябва да се увеличават данъците, трябва да се преразгледат механизмите за автоматично повишаване на заплатите на администрацията, с изключение на Министерство на отбраната, бюджетният дефицит трябва да е до 3%, държавните служители да си плащат осигуровките сами, трябва да има реформа в администрацията, заяви още Мирчев като очаквани бъдещи мерки, които ще очакват да видят.

"Предложенията ни към бюджета ще са десни и ще гарантират стабилизиране на държавните финанси, за да не влезем в дългова спирата", посочи още той.

Според Атанас Атанасов тази концентрация на партийна власт дава възможности за стабилност в държавата, но и има нужда от ефективен контрол.

"Ние ще направим всички необходимо като парламентарна опозиция да следим действията на управляващите, но е нужен и институционален контрол. Затова смятам, че едно от първите предизвикателства и първи тест ще е да бъде предложен и избран нов председател на ДАНС. Това е важна институция и тя трябва да бъде партийно неутрална. Ще участваме активно и в смяната на състава на ВСС", каза Атанасов.

Надяваме се заедно с мнозинството и останалите партии от опозицията да се намерят онези пресечни точки, които ние българските граждани очакваме, каза президентът Илияна Йотова във връзка с връчването на първия проучвателен мандат за съставяне на правителство.

Надявам се ново правителство да има още в четвъртък и петък тази седмица, каза още президентът и отбеляза, че сме изправени пред нова ситуация и за първи път от повече от 20 години в България ще има пълно мнозинство в парламента, което носи както предимства, така и трудности.

Йотова за пореден път поздрави служебното правителство за свършеното до момента и в частност финансовия министър. "Не искам да произнасям думата фалит, но тя буквално всеки ден беше на масата. Така че ние може да имаме много претевции, но те се справиха много добре. За някои неща не достигна и време. Много се надявам, че следващото правителство ще стъпи върху тази база и ще предложи най-доброто в тази ситуация цени-доходи", посочи тя.

От ДБ се присъединиха към признанието за служебното правителство за свършеното във финансовата сфера и при провеждане на изборите.

"За да бъдем честни трябва да кажем, че с вашата роля за определяне на служебен премиер в много тежък за страната момент вие направихте най-добрия за България избор", каза Мирчев за финал.

Преди това държавният глава направи консултации с най-голямата партия в парламента "Прогресивна България", с ГЕРБ-СДС и с "ДПС-Ново начало".