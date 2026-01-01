Хората се нуждаят от бързо свършена работа в поне две направления - бюджетът и промените в съдебната система - тези думи президентът Илияна Йотова порещна представители на партия "Възраждане" за консултациите във връзка с връчването на първия проучвателен мандат за съставяне на правителство.

Те от своя страна заявиха, че са били подготвили четири теми, с които да започнат разговорите, но са били изненадани неприятно от предишните участници в консултациите и по-конкретно от доминиращата партия в Народното събрание.

"Аз лично съм потресен от това, което чух от представителя на "Прогресивна България" Гълъб Донев, който каза, че още не са встъпили, но ще теглят нов дълг, което автоматично означава, че това, за което ние предупреждавахме през цялата кампания, е, че България тръгва към дълговата спирала и буквално тръгваме към фалит на държавата", посочи Ангел Славчев.

Затова по думите му трябва на масата да се сложат разговорите за връщане на българския лев. "Само така можем да излезем от тази ситуация, в която сме поставени в момента", каза Славчев и допълни: "С влизането ни в еврозоната и последвалата инфлация, която е нечувана за последните години, ние искаме възстановяване на българския лев. 604 000 българи се подписаха за това да има референдум за отлагане на влизане в еврозоната, след което управляващите тогава отхвърлиха това. След това вашият предшественик Румен Радев инициира референдум буквално преди година. Вие тогава подкрепихте. Затова и сега топката е във ваши ръце да инициирате един референдум за връщане на българския лев".

От "Възраждане" посочоха още, че другото, което много ги притеснява, е дългът, поет от служебното ни правителство за Украйна: "Ние в момента трябва да си погледнем нашата си държава, да си погледнем нашите съграждани и да им бъдем от полза".

Третата тема, която зесагнаха, бе и санкциите срещу Русия, които по думите им трябва да бъдат премахнати. "Единственото, което България печели от тези санкции, е милиарди загуба", посочи Ангел Славчев.

Четвъртата тема бе въглеродните квоти. "Ние в предходния парламент задължихме Министерски съвет да се бори за това да се намалят въглеродни такси и да им се сложи таван и това беше приело от 51-то Народно събрание в последните дни", каза още депутатът.

По-рано днес президентът Илияна Йотова се срещна с останалите пет парламентарните групи в 52-рото Народно събрание - на „Прогресивна България“, ГЕРБ – СДС, „Движение за права и свободи - ДПС“ и „Демократична България“ и „Продължаваме промяната“.

В отговор на Славчев, Йотова каза: „Когато цитирате моето изказване в „Панорама“, по отношение на решението на президента Радев за отлагане на приемането на еврото в България, коректността изисква да бяхте извадили и едно друго мое изказване, когато вие предложихте референдум, а аз бях един от политиците, които ви защити". Йотова допълни, че лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов тогава лично ѝ е благодарил. Смятам, че когато са събрани толкова много подписи и е волята на немалко граждани, другите институции са длъжни да уважават исканията им, каза президентът.

По отношение на коментар на Ангел Славчев за поет от служебното правителство дълг за Украйна, Илияна Йотова заяви: „Решението България да е част от държавите в Европейския съюз, които подкрепиха принципно нови 90 милиарда помощ за Украйна, е взето от кабинета на Росен Желязков, а не от служебния кабинет" и допълни: "Споразумението на служебния кабинет (споразумението, което служебният премиер Андрей Гюров подписа в Украйна в края на март - бел. авт.) са други средства по друг инструмент".

Съгласието за втория инструмент помощ за Украйна, от който на нас се пада квота от около милиард и 200, също е взето от предишното правителство. Защо не е разгледано в парламента, не е въпрос към мен, подчерта още тя.

Тя изрази надежда оттук нататък от предложенията и работата на новото правителство да бъде „изчистена“ позицията на България и по двете теми.

Гласът на държава член на Европейския съюз е абсолютно равнозначен на всички останали, но тя трябва да бъде предвидим партньор, защото иначе попадаме в друга категория държави, от която не искам ние да бъдем, заяви държавният глава.

В отговор на коментар на Антон Славчев за пакетните санкции срещу Русия, Йотова каза, че още от 2014 г. публично е изказвала мнението си, че санкциите не са доброто решение. Те дори не постигат онова, което тези, които ги налагат, искат. Трябва да се направят ясни баланси до каква степен те работят и до каква степен – не, посочи президентът. Тя подчерта, че има необходимост нашият глас да се чува в Европа за преосмисляне на цялостната европейска политика по темата.

В отговор на коментар на Антон Славчев, че от „Възраждане“ ще се борят и за т.нар. въглеродни квоти, които страната ни е задължена да плаща, Илияна Йотова подчерта, че това е въпрос от пакетна политика, която в ситуацията, в която се намират Европейският съюз и България, трябва да намери новите си измерения. Очаквам и предложенията на новата власт, каза тя.

Имаме различен подход, каза Илияна Йотова пред Антон Славчев. "Много от европейските политики не ги харесвам и смятам, че могат да бъдат по-добри, но съм на принципа, че когато една държава знае какво прави в рамките на европейското семейство, има всички лостове и инструменти в ръцете си да променя тези политики и въобще няма да доведе до това да променяме условията в нашия договор, защото трябва да бъдем реалисти, знаете, че най-малката промяна в един договор трябва да бъде ратифицирана от останалите 26 държави. Това е по-дългият и невъзможен път, докато нашето желание за промяна вътре в политиките е по-работещият вариант", каза президентът.

По отношение на референдум държавният глава каза, че са изпуснати много шансове да се види съгласието на българите в тази посока, но за да бъде успешна една политика, тя трябва да бъде направена в съответното време и място.

Тя посочи, че се намираме в нова политическа ситуация, след като „Прогресивна България“ е спечелила пълно мнозинство. В демократичните общества е не по-малко важна и ролята на опозицията, каквато вие заявихте, че ще бъдете, добави президентът. Държавният глава изрази надежда ново правителство да положи клетва до края на тази седмица, за да работи пълноправно от следващата седмица.