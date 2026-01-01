Окръжният съд във Варна възобнови съдебното производство по НОХД №1716/2025 г., по което подсъдими са кметът на Варна Благомир Коцев, общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, бизнесменът Йордан Маринов и ПР експертът Антоанета Петрова.

Делото беше спряно през март, след като Кателиев и Стефанов бяха регистрирани като кандидати в изборите за Народно събрание на 19 април.

След обнародването на изборните резултати и списъка с имената на избраните за депутати в 52-рото Народно събрание в Държавен вестник, стана ясно, че двамата подсъдими не са сред избраните за народни представители.

Поради отпаданане на основанието за спиране на производството, Окръжният съд-Варна е приел, че делото следва да бъде възобновено и насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание.

Разпоредителното заседание е насрочено за 30 юни, резервната дата е 14 юли. Припомняме, че Благомир Коцев бе арестуван на 8 юли 2025 г. и бе задържан в следствения арест в София, а после преместен в затвора във Варна по подозрение в корупционно престъпление, свързано с дейността му като кмет.

На 28 ноември миналата година варненският кмет излезе на свобода, след като негови привърженици в рамките на часове събраха паричната гаранция в размер на 200 хил. лева.

Ден преди това Варненският окръжен съд промени мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ в „парична гаранция“.