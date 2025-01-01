„Когато демокрацията е атакувана в една държава членка, тя е отслабена в цяла Европа.“

Това заявява кметът на Варна, Благомир Коцев, в обръщение към членове на Европейския комитет на регионите по време на Европейската седмица на градовете и регионите в Брюксел. Ако не беше несправедливо държан в ареста вече повече от три месеца, днес в Брюксел Благомир Коцев трябваше да бъде като докладчик на заседанието на Комитета днес.

Писмото от ареста беше прочетено от общинския съветник от Варна София Колева, след което цялата зала стана на крака и аплодира посланието на Благомир Коцев.

От своя страна председателят на групата на Обнови Европа в Европейския комитет на регионите Франсоа Декостер се обърна към София Колева и каза да предаде на Благомир Коцев следното: „Неговата битка е наша битка! Надяваме се скоро да се завърне тук сред нас“.