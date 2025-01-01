„Всички видяхме, че тези избори са олицетворение на превзетата държава и еманация на това, за което говорим – покварата в българската политика“ – така държавният глава Румен Радев коментира пред журналисти във Варна вота за общински съвет в Пазарджик.
Президентът е в морската ни столица, за да награди младежи с ниво „злато“ и „сребро“ от Международната награда на херцога на Единбург. Пред журналисти той коментира и други актуални теми, в това число и публикации за таен свидетел по разследването срещу Благомир Коцев. Според публикациите става дума за украински гражданин, който е бил изгонен от страната със заповед на временния шеф на ДАНС, която впоследствие сам отменил.
Изборите в Пазарджик: Граждани „задържаха“ предполагаеми търговци на гласове в Огняново
„Все по-интересен става казусът във Вашия град (бел. ред.: Варна)“, обърна се държавният глава към журналистите и добави: „Появиха се публикации за таен свидетел, украински гражданин. Дали има такъв, дали е дал показания, срещу кого, аз не мога да коментирам. Това е територия на съда. Но е смущаваща информацията за работата на ДАНС. Според тези публикации в началото на юли и.ф. председател на държавната агенция със своя заповед гони въпросният гражданин и му налага забрана за влизане в страната заради обществено опасна дейност и пране на пари във Варна. Ако това е вярно, трябва в регионалната дирекция на ДАНС да има оперативно дело с убедителни мотиви за това изгонване“.
Радев цитира още, че пак според тези публикации само две седмици по-късно и.ф. председател на ДАНС е отменил заповедта си и е върнал тайният свидетел в България. „Това е абсолютен прецедент. За стотици издавани забрани за много години назад досега няма подобен случай. И тук идва логично въпросът кой е натиснал шефа на държавната агенция да поеме този риск и да погази собствените си мотиви и защо“, коментира държавният глава.
Президентът призова ресорната комисия в НС да изясни всички обстоятелства около този случай и да се даде отговор това вярно ли е или не и какви са мотивите. И припомни, че по закон председателят на ДАНС е длъжен да представя еднаква по обем и съдържание информация на президента, министър-председателя и председателя на Народното събрание.
„Към мен информация по този казус не е постъпвала. Всички развития сочат към мисълта, че такава информация придобиват онези, които нямат право на достъп до нея, но явно я използват за свои користни цели. Това е резултатът от промените в службите - мачкане на неудобните, все по-яростни политически репресии, все по-брутален грабеж на публичен ресурс и на частен бизнес, за което все по-малко ще научваме както не научихме и за източването на „Хемус“ при държавата на Борисов“, коментира още Радев.
Според държавния глава „ще продължим така тихичко да си обедняваме“. По думите му вече не става въпрос за президентските правомощия, а за функционирането ни като правова държава. „И ако ние не активираме съпротивителните сили на нашето общество, ще се връщаме назад във времето към най-мрачните епизоди на диктатура и грабеж“, смята той.