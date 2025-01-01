Софийският градски съд остави вчера в ареста кмета на Варна Благомир Коцев. Решението подлежи на обжалване. Коцев е обвинен по разследване за корупция и участие в организирана престъпна група. В мотивите си председателят на съдебния състав посочи, че Коцев продължава да е кмет на Варна и на този си пост разполага с голям ресурс и може да повлияе на неразпитаните свидетели.

Съдът отказа да коментира обоснованото предположение дали Коцев е извършил престъпленията, за които е обвинен, за да запази неприкосновеността си, но потвърди, че има, което идва от разпитите на свидетелите по делото. Съдът допълни, че вторият разпит на Диан Иванов, проведен на 2 октомври, в който той е казал, че при първоначалния разпит му е бил оказан натиск да свидетелства срещу Коцев, е още твърде рано да се приеме, че е абсолютна истина. Също така съдът посочи, че по разследването се работи интензивно и с темпо, посочва БТА.

СГС остави Благомир Коцев в ареста

В пледоарията си адвокат Николай Владимиров, защитник на Коцев, каза също, че щом миналата седмица съдът е преценил, че няма опасност общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов да извършат друго престъпление и ги е пуснал под домашен арест, то същото трябва да следва и за Коцев, тъй като обвинението им е едно и също. Владимиров допълни, че не е в битието на подзащитния му да извърши престъпление и това се потвърждава от факта, че в него са повярвали жителите на третия най-голям град и са го избрали за кмет.

Според прокурор Виолета Станчева поради липсата на нови доказателства не се е появила причина за измяна на мярката. Тя се мотивира с разпита на свидетелката Пламенка Димитрова. Според Станчева рискът за извършване на друго престъпление от Коцев е много висок поради естеството на обвинението, което му е повдигнато и броят на хората, въвлечени в него. Прокурор Ангел Кънев коментира разпитите на Ивелин и Николай Иванови, като каза, че са идентични, говорят за една и съща престъпна схема, чрез която по един и същ начин са се искали пари.

Екипът от наблюдаващи прокурори ще направи преценка дали да поиска отстраняването на Коцев като кмет. Има тактика на разследването, каза прокурор Кънев пред медиите след заседанието в отговор на въпрос защо прокуратурата не иска отстраняването на Коцев от кметския пост, след като пореден състав го оставя в ареста с аргумента, че е кмет и може да извърши друго престъпление. Кънев допълни, че няма срок да се поиска отстраняването.

Свидетел с тайна самоличност

Новият елемент в процеса е разпитът на защитен свидетел с тайна самоличност. Става въпрос за чуждестранен инвеститор, който е поискал да остане анонимен заради опасения за живота си. Прокуратурата посочва, че инвеститорът разполага с необходимите документи за три проекта, но последните разрешителни се бавели. Според разказа му от екипа на Коцев му било обяснено, че за всеки комплект документи трябвало да предостави по 20 хил. лв., посочва NOVA.

„Свидетелят е разпитан на вчерашна дата. По негово искане е взета защита, в която е изложил притесненията и страха си за живота на себе си и близките си“, обясни зам.-градският прокурор Ангел Кънев.

Адвокатът на кмета, Николай Владимиров, уточни, че разпитаният е рускоговорящ и е ползвал преводач, а самият той не твърди, че е дал подкуп. „Това беше невярно. Той казва, че му е искан, но не е дал такъв подкуп“, допълни защитникът.

Прокуратурата обаче подчерта, че свидетелят е посочил конкретни суми, датите и местата, където са му искани пари, както и колко пъти са му отправяни подобни искания.