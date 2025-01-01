Софийският градски съд (СГС) остави в ареста кмета на Варна Благомир Коцев. Решението подлежи на обжалване. Коцев е обвинен по разследване за корупция и участие в организирана престъпна група.

Съдът прави уговорката, че няма да се впуска в подробен анализ, придържайки се към презумпцията за невиновност. Не е разколебано подозрението, че градоначалникът е съпричастен към престъпленията, за които е обвинен. В мотивите си председателят на съдебния състав посочи, че Коцев продължава да е кмет на Варна и на този си пост разполага с голям ресурс и може да повлияе на неразпитаните свидетели. Според СГС няма забавяне по делото - работено е интензивно, извършени са много дейности, проверявани са различни версии.

Заседанието започна със забавяне, тъй като новият защитник на кмета, адвокат Владимиров, пътуваше към столицата. Пред съда Коцев заяви, че е невинен.

"Изцяло поддържам защитата си. Наистина и до ден-днешен не разбирам причината да бъда в ареста", каза той, цитиран от NOVA. "Не разбирам защо съм включен в организираната престъпна група, защото не участвам в тези процедури. Делегирал съм тези задължения на зам.-кмет", допълни градоначалникът.

По повод забавените разрешителни Коцев направи паралел с наводненията по Черноморието: "Като гледам "Елените", си мисля колко правилно сме постъпили ние". Той отново подчерта, че разрешителните не стигат до него, тъй като е делегирал правата на длъжностни лица, а до неговия кабинет достигат само големите проекти.

Кметът на Варна поиска от съда по-лека мярка за неотклонение, която да му позволи да бъде със семейството си.

"Аз се боря срещу корупцията, не я защитавам", завърши изказването си Коцев.

От прокуратурата представиха пред съда нови разпити - на Ивелин и Николай Иванови и анонимен свидетел, който е бил разпитан вчера. Адвокат Владимиров посочи, че те вече трябва да са част от разследването и не са нови. Единствено разпитът на свидетеля със скрита самоличност е ново доказателство. Съдът обаче посочи, че нито един от разпитите не е бил приобщен към материалите по делото до момента. Служители в общината поясниха как точно са се провеждали процедурите. Биляна Атанасова подробно разказа за срещи на Коцев, при които разговорите са били с реплики като "20 за решаване на въпроса", а всички са били наясно със значението.

В мотивите за пускането на свобода защитата посочи новия разпит пред съдия на бившия зам.-кмет Диан Иванов, който вече твърди официално, че първите му показания са дадени под натиск от служители на Антикорупционната комисия. Съдът заяви, че е още твърде рано да се приеме, че разпитът на Иванов е абсолютна истина.

Сред мотивите беше и вчерашното решение на Апелативния съд, с което двамата общински съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев, задържани заедно с Коцев, бяха пуснати под домашен арест с мотив, че е отпаднала необходимостта те да останат в ареста. Това можело да се приложи и към Коцев, твърди защитата.

Молбата на варненския кмет за по-лека мярка за неотклонение е внесена вчера, час след като Софийският апелативен съд замени "задържането под стража" на Стефанов и Кателиев с "домашен арест". Според апелативните съдии по делото има достатъчно доказателства за участието на двамата, заедно с варненския кмет, в корупционна схема, но че тежестта на обвинението им не може да бъде основание за продължаване на арестите им.

"Срам за съда, срам за прокурора. Цялата процедура е нагласена. Стига токова. Не могат да ни изнудват за боклука в София. Това е пълно безобразие", заяви бившият съпредседател на "Продължаваме промяната" Кирил Петков. Веднага след решението на съда от ПП казаха, че това досъдебно производство ще влезе в историята като поръчково. От партията определят съдебното решение като репресия.

За последно Коцев поиска по-лека мярка на 23 септември, но Софийският апелативен съд му отказа.