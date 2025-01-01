Апелативен съд – София постанови мярка „домашен арест“ за общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов. Съдът постанови незабавното им освобождаване от ареста, освен ако не бъдат задържани на друго основание.

„Останете живи заради близките си“: Разследват заплаха за убийство срещу сестрата на Благомир Коцев

Кателиев и Стефанов бяха обвинени за участие в организирана престъпна група, заедно с кмета на Варна Благомир Коцев.

Според съда продължава да е налице предположението за съпричастност към престъпленията, за които двамата са обвинени, което се извежда от събраните свидетелски показания. Магистратите не се съгласяват с извода на първоинстанционния съд за опасност от извършване на престъпление от двамата.