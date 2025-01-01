Няма да се откажа от поста си, няма да предам варненци. Това заяви арестуваният кмет на Варна Благомир Коцев в писмо от ареста, публикувано в официалния му профил във Facebook.

Благомир Коцев остава в ареста

"Няма да предам варненци, както не ги предадох под натиска да се снимам под герба в един депутатски кабинет в Народното събрание. Такъв натиск имаше, но за това ще говоря друг път.

Вчера за пореден път прокуратурата и съдът ме оставиха в ареста с основния мотив, че съм кмет и така мога да повлияя на разследването. Отговорът ми беше: „Ако смята така, нека прокуратурата сама да поиска отстраняването ми, но да ме пуснат при семейството ми“.

Заявих, че до края на октомври, когато изтича отпускът ми, нямам намерение или желание да се връщам в Общината, така че КПК може спокойно да си разследва.

Но ако очакват сам да се откажа от поста и да напусна, това няма да стане. Нека Прокуратурата ме отстрани и варненци после да кажат какво мислят за това на предсрочни избори.

Ако борбата с корупцията, монополите, Пламенките и обвиненията, вкарващи хора в ареста на база Една-Жена-Каза изискват нова изборна победа, нека я постигнем заедно със свободните хора на Варна!", гласи писмото.

Припомняме, че Коцев остава в ареста, след като вчера Софийският апелативен съд потвърди мярката му за неотклонение.

Той, общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кетелиев, както и бизнесменът Ивайло Маринов бяха обвинени за участие в организирана престъпна група за престъпления по служба, подкупи и изпиране на пари. Според държавното обвинение групата е действала във Варна в продължение на 4 месеца - от юли 2024 г. до 19 ноември 2024 г.