"Искаме да изкажем възмущението си от решението на съда вчера, който остави в ареста Благомир Коцев, въпреки че самият човек се пречупи, каза, че се отказва от кметския пост, че е готов вече да се оттегли от политиката, само да няма такива репресии срещу него", коментира председателят на парламентарната група на "Величие" Ивелин Михайлов пред журналисти в кулоарите на парламента.

Лидерът на "Величие" показа пред медиите схема, направена от една учителка от Върбица, бивша директорка на училище. Това е една схема на управление и превземане на община, в която са свързани фирми, хора, кой какви поръчки взима, много неща доказани със записи, каза той. Ако този кмет бъде съден за корупция, той трябва да лежи до живот, коментира Михайлов. По думите му това е преврат на държавността.

Когато една община е овладяна по този начин, хората нямат свобода, посочи Ивелин Михайлов. "Това нещо води до едно много интересно развитие на нещата. Урсула фон дер Лайен каза, че България ще е стената на Европейския съюз (ЕС) срещу Русия. Можем да кажем на Урсула фон дер Лайен и на ЕС, че ако тук има нашественици, няма значение от къде са, срещу ЕС, българите ще ги посрещнат като освободители с хляб и сол, защото ЕС се провали в това, че той ни заблуди, че ние имаме европейски ценности, свобода, имаме закон, който важи за всички, закон без граници, правила без граници", каза той.

"Това, което виждам аз от ЕС, е подкрепа на диктатура. И това, което ни ще направим - ще я свалим", заяви лидерът на "Величие".